Понедельник, 17 апреля 2017

Пресненский райсуд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова к российскому МИДу, поданный из-за отказа предоставлять информацию по запросу. Об этом сообщает Право.Ру.

Дело передано в производство судье Валентину Ершову. Интересы издания представляет адвокат “Агоры” Дамир Гайнутдинов. Дата слушаний на сайте суда пока не указана.

Первоначально, 7 апреля, Смирнов подал к МИДу административный иск “об оспаривании незаконного бездействия”. Однако 11-го числа суд отказал в принятии заявления, сославшись на то, что подобные споры должны решаться в порядке не административного, а гражданского судопроизводства. На другой день, 12 апреля, Смирнов обратился с гражданским иском “о возложении обязанности предоставить информацию”.

Как передавал РБК, 3 марта “Медиазона” обратилась по электронной почте к директору департамента и печати МИДа Марии Захаровой в связи с публикацией The Washington Post о встречах российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с нынешним генпрокурором США Джеффом Сеншнсом. Как писала американская газета, до вступления в нынешнюю должность Сешнс, на тот момент сенатор от Аризоны дважды встречался с Кисляком и утаил эту информацию.

“Медиазона” попросила подтвердить или опровергнуть факт этих встреч, а в случае подтверждения – также сообщить, какие вопросы обсуждал сенатор с послом. Также в обращении содержался вопрос: “В каком качестве выступал Сешнс – сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил или представителя команды будущего президента США Дональда Трампа?”

Кроме того, журналистов интересовало, встречался ли Кисляк с нынешним советником президента США Джаредом Кушнером и с кем из россиян общался бывший начальник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. “Происходили ли контакты у представителей дипкорпуса РФ с какими-либо иными гражданами США, входившими в избирательные штабы кандидата в президенты США Дональда Трампа?” – также спрашивала редакция.

Запрос был проигнорирован, и 18 марта “Медиазона” продублировала его обычной почтой. 24-го числа МИД получил письмо, а еще три дня спустя, 27 марта, в редакцию поступил ответ, в котором говорилось, что “график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона не могут предаваться огласке без согласия всех их участников”. На вопрос о контактах американцев с чиновниками МИДа ведомство прямо ответило, что “такая информация предоставлена не будет”.

“Медиазона” настаивает, что такая позиция нарушает закон о СМИ. Согласно этому закону чиновники могут отказать только в предоставлении сведений, “составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну”.

“Конечно, всякие ФСИН и прочие не отвечают чаще, – прокомментировал Смирнов подачу иска в интервью “Открытой России”. – Но проблема в том, что, я боюсь, к такому судебному процессу (с участием ФСИН. – Ред.) не было бы никакого внимания. Поэтому мы и выбрали такой тактический ход с министерством. Это просто вопрос резонанса: название ведомства довольно громкое”.

Относительно перспектив суда главред “Медиазоны” заметил: “Конечно, никаких иллюзий на этот счет у нас нет. Но хочется понять, каким образом суд будет доказывать, что МИД делал все правильно, и как само ведомство будет это доказывать… Какие формулировки они найдут, пытаясь оправдать свое бездействие”.

Кроме того, добавил журналист, подачей иска он рассчитывает помочь коллегам в регионах. “Зная, что теперь за отписки могут подавать в суд, ведомства теперь, я надеюсь, будут думать, перед тем как отдавать СМИ пустые ответы, – пояснил он. – Одно дело – Москва и МИД, другое дело – судиться с прессой какому-нибудь областному ФСИН”.

“Нам хотелось бы немного запугать местные органы власти”, – заключил Смирнов. В то же время он признал, что “это вряд ли получится”.