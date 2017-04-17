Понедельник, 17 апреля 2017

Приморско-Ахтарский райсуд Краснодарского края освободил 18-летнего слепого сочинца Марка Яворского, осужденного к семи с половиной годам общего режима по ложному обвинению в убийстве, от отбывания срока по состоянию здоровья. Об этом сообщает фонд “Общественный вердикт”, юрист которого Марина Романова представляет интересы молодого человека.

Теперь осужденный должен быть отпущен из ИК-11 в поселке Ахтарский.

29 марта “Кавказский узел” передавал, что медицинская комиссия признала невозможность содержания Яворского в заключении.

Между тем 11 апреля прокуратура региона сообщила, что внесла в президиум Краснодарского крайсуда кассационное представление на приговор Яворскому и двум другим осужденным по делу. Слушания назначены на 26-е число, начало в 10:00.

“Общественный вердикт” сообщает также, что в ЕСПЧ направлена жалоба на условия содержания молодого человека в СИЗО.

Яворский – инвалид I группы по зрению. В 2014 году он заболел атрофией зрительных нервов обоих глаз. До заключения в СИЗО зрение Яворского составляло 4 процента нормы, а к моменту перевода в мае 2016-го под домашний арест упало до 3 процентов.

Молодой человек со своей подругой Яной встречались в заброшенном санатории “Москва”, поскольку родители Яворского не разрешали ему принимать девушку дома. В январе 2015 года подростки познакомились с бомжами, которые жили в здании. Те рассказали, что приехали в Сочи на заработки, но работодатели с ними не расплатились, а денег на дорогу домой у них нет. Яворский стал приносить бездомным продукты и лекарства, а одному отдал свой мобильник, чтобы тот мог звонить дочери.

18 января Яворский с подругой в очередной раз пришли в “Москву”. Бездомные выпивали и пригласили молодых людей присоединиться. Далее бомж Валерий Шулико украл у Яны 77 рублей. Подросток потребовал вернуть деньги. Тогда другие бомжи вспомнили, что Шулико воровал и у них, и принялись его бить. Яворский в избиении не участвовал.

Позже еще один бездомный, Максим Корниенко, предложил “пустить Яну по кругу”. Яворский ударил его в лицо. После этого другие бомжи начали бить Корниенко. Подросток, однако, и в этот раз к ним не присоединился.

Через некоторое время Яворский отправился домой. Там он был уже в 21 час, что зафиксировала видеокамера магазина напротив его дома.

Между тем под утро 19 января Шулико и Корниенко умерли от жестоких побоев. Позже экспертиза по делу показала, что смертельные травмы обоим были нанесены после полуночи.

Кроме того, бомж Андрей Козлов, приезжий из Минска, тогда же был избит. Он получил повреждения средней степени тяжести.

20 января Яворского задержали. Одновременно были задержаны избитый Козлов и еще один бездомный – Сергей Дмитриенко, приезжий из кубанской станицы Родниковская. В окончательной редакции обвинения Козлову и Дмитриенко инкриминировали по одному эпизоду, квалифицированному по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Между тем Яворскому были вменены два эпизода с такой квалификацией, а также часть 1 статьи 112 кодекса (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) за якобы совершенное им избиение Козлова.

Всех троих отправили в СИЗО. При этом диагноз Яворского входит в утвержденный правительством перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

После задержания полицейские оперативники начали давить на подростка, добиваясь признательных показаний. “Пиши чистосердечное – тебя, инвалида, сразу отпустят”, – уверяли они. Однако Яворский заявил о своей невиновности.

Следователи, которые вели дело, игнорировали все доказательства невиновности подростка. В частности, было отказано в отправке на экспертизу одежды, в которой Яворский был в день накануне гибели бомжей. Между тем помещение, где произошло убийство, было залито кровью, тогда как на вещах молодого человека крови не было ни капли.

В армавирском СИЗО-2 арестованный был лишен медицинской помощи. Его болезнь глаз начала прогрессировать. Кроме того, у молодого человека появились проблемы с давлением и стали отниматься ноги. Есть, мыться и принимать лекарства ему помогали другие заключенные.

В марте 2015 года Яворского на несколько дней перевели в краснодарский СИЗО-1 для проведения психологической экспертизы. Там фсиновцы обвинили его в организации бунта подростков. Больного ударили по голове так, что он потерял сознание. После этого его отправили в карцер.

Процесс по делу начался в конце 2015-го в Хостинском райсуде Сочи. Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству потерпевшей – тещи одного из убитых.

На заседаниях больной неоднократно падал в обморок, ему вызывали скорую. Несмотря на это, ходатайства о смягчении Яворскому меры пресечения судья Ирина Клименко неизменно отклоняла.

Однако затем прокуратура неожиданно подала апелляцию на очередное продление подсудимому срока содержания в СИЗО, и 19 мая 2016 года Яворского перевели под домашний арест.

19 августа того же года Клименко приговорила Яворского к 8 годам общего режима. 37-летний Дмитриенко и 40-летний Козлов получили соответственно 9 лет строгого режима и 3 года 9 месяцев колонии (режим СМИ не уточняли). При этом амнистию, объявленную в 2016-м по статье 112 УК, судья к Яворскому не применила. В то же время она оставила молодого человека под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.

Дмитриенко, как и Яворский, вину не признал, тогда как Козлов не только согласился с обвинением, но также дал показания против молодого человека.

Ранее Козлов отбыл срок за нанесение тяжких телесных повреждений. При этом “Кавказский узел” называл его несудимым. Можно предположить, что либо судимость Козлова к моменту вынесения нового приговора была погашена, либо он был осужден у себя на родине – в Белоруссии: по российским законам приговоры, вынесенные за рубежом, не засчитываются как судимости.

Апелляционную жалобу на приговор Яворскому направляли в краевой суд дважды. Первый раз, 19 октября, судья Николай Карпенко вернул дело в суд первой инстанции, сославшись на формальные нарушения. Он, в частности, указал, что в приговоре заявляется о признании Яворским своей вины, тогда как тот последовательно ее отрицал. 23 ноября осужденным вручили исправленные тексты приговора.

Между тем за несколько дней до этого, 15 ноября, Яворский, пытаясь самостоятельно добраться до туалета у себя дома, потерял ориентацию в пространстве, упал и сломал себе 1-й шейный позвонок. Последующие три с лишним месяца он носил ортез. Как в конце рассказывала мать осужденного Оксана Яворская, перелом продолжает причинять ее сыну сильные боли.

Рассмотрение повторно поданной апелляционной жалобы прошло 17 февраля. Коллегия Краснодарского крайсуда (судья-докладчик – Юрий Захарчевский) уменьшила Яворскому срок на полгода, а Дмитриенко и Козлову – на месяц. При этом прокурор в прениях предлагал сократить Яворскому срок до пяти лет.

После оглашения апелляционного определения больной был вновь взят под стражу и заключен в СИЗО. Оттуда его отправили в ИК-11, однако уже 3 марта защита добилась перевода осужденного на обследование во фсиновскую больницу в адыгейском пгт Тлюстенхабль. Адвокат Алим Таукенов тогда сообщал, что за две недели с момента взятия под стражу Яворский, у которого очень высокий рост, похудел со 100 килограмм до 70.

Обратно в колонию больного вернули 29-го числа.