Понедельник, 17 апреля 2017

Сотрудники спецслужб вышли на след предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова, проверяя телефонные контакты смертника Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным собеседников издания, Азимов был единственным из участников террористической группы, с кем Джалилов связался по телефону перед терактом, предположительно, сообщив, что готов к подрыву.

После теракта Азимов практически перешел на нелегальное положение. Он не появлялся в съемной квартире и избавился от своих телефонов. Однако 17 апреля он приобрел пару новых сотовых телефонов и SIM-карты. Активировав одну из карт, он выдал свое местонахождение и был задержан, пишет “Коммерсант”.

Аналогичную версию опубликовал Life со ссылкой на “высокопоставленный источник в правоохранительных органах”.

Между тем пресс-служба СКР не называет Азимова организатором теракта. “По данным следствия, он является соучастником преступления, его роль устанавливается. При нем было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Азимов доставлен к следователю и в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения”, – говорится в сообщении.

Азимов родился в Джалалабаде в 1990 году. В генеральном консульстве России в киргизском городе Оше сообщили Интерфаксу, что “в базе данных получивших гражданство через генконсульство” Азимов числится. “Он через наше генеральное консульство получал гражданство в 2013 году, мы сейчас проверяем эти данные на предмет соответствия”, – сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных структурах юга Киргизии рассказал, что по достижении 18 лет Азимов получил киргизский паспорт. По предварительным данным, сразу после этого он выехал в Россию. По словам источника, Азимов постоянно проживал и работал в России, на родину приезжал не чаще раза в год, и в 2013 году получил российское гражданство.

В понедельник ФСБ сообщила о задержании Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. В Центре общественных связей ФСБ его назвали одним из организаторов петербургского теракта. По версии следствия, Азимов осуществлял подготовку предполагаемого террориста-смертника Джалилова. Задержанного передали в СКР.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания Азимова. Его схватили рядом с железнодорожными путями, при задержании изъяли заряженный боевой пистолет и мобильный телефон. На вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, Азимов отвечает: “Да”.

По данным “Фонтанки”, в России Азимов зарегистрировался в городе Муроме Владимирской области. В прошлом году он как минимум дважды – в марте и октябре – ездил в Турцию. Сообщалось, что там бывал и предполагаемый исполнитель теракта Джалилов.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Погибли 15 человек: 11 умерли на месте взрыва, еще четверо – по дороге в больницу или уже после доставки туда. Более 50 человек получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова – в Москве. Сообщалось, что при задержании были изъяты оружие и взрывчатка.