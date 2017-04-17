Понедельник, 17 апреля 2017

Лидеры фракций всех четырех думских партий – Владимир Васильев из “Единой России”, Владимир Жириновский из ЛДПР, Сергей Миронов из “Справедливой России” и Геннадий Зюганов из КПРФ – внесли в нижнюю палату законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных по обвинениям в терроризме и экстремизме. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект вносит поправку в статью 22 закона о гражданстве России (основания отмены решений по вопросам гражданства). Сейчас она предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства лишь в том случае, если это решение принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений и этот факт установлен судом.

Лидеры фракций предлагают включить в эту статью еще одно основание для лишения гражданства – это осуждение лица по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней), 205.6 (несообщение о преступлении террористического характера), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (угон самолета, корабля или поезда), 220 (незаконный оборот радиоактивных веществ), 221 (хищение либо вымогательство радиоактивных веществ), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти), 279 (вооруженный мятеж), 280 (публичные призывы к экстремизму), 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), 282.3 (финансирование экстремизма), 360 (нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой) и 361 УК (акт международного терроризма).

В то же время в предлагаемой норме указывается, что исключение из гражданства не может быть применено к осужденным, которые не имеют иного гражданства или “гарантий на его приобретение”.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такие коррективы “позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство”.

Документ внесен в Госдуму всего несколько дней спустя после того, как по теме выступил Владимир Путин. Комментируя действующую в Казахстане норму о лишении гражданства лиц, воевавших в вооруженных исламистских группировках, глава государства 12 апреля заметил телеканалу “Мир”: “В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства”.

“Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время”, – добавил Путин.

Принудительное лишение гражданства прямо запрещено частью 3 статьи 6 Конституции. Между тем в первоначальных редакциях “пакета Яровой” такая мера предусматривалась для лиц с двойным гражданством, которые осуждены по “террористическим” статьям УК либо устроились на работу в иностранные армии, правоохранительные структуры или суды. Кроме того, лишать гражданства предлагалось сотрудников международных НПО, в которых Россия не представлена.

Эти новеллы, однако, вызвали серьезную критику, и после первого чтения их из “пакета Яровой” исключили.