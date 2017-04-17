Понедельник, 17 апреля 2017

Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Аброр Азимов заявил на заседании Басманного райсуда Москвы, что напрямую не причастен к преступлению. Об этом сообщает Интерфакс.

“Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, я такого не говорил, – сказал Азимов. – Мое участие есть, но не прямое”. Задержанный утверждал, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. “Мне давали команду. Я не осознавал, что участвую в подготовке теракта”, – заявил Азимов.

Азимов добавил, что намерен пояснить свою позицию позже. “Потом будем разбираться”, – сказал он.

Со своей стороны следователь в суде заявил, что задержанный подтвердил свое участие в подготовке теракта.

Перед заседанием суда адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме.

Судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия об аресте. “Избрать в отношении подозреваемого Азимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня”, – огласил он свое решение.

Между тем “Московский комсомолец” передает, что в Киргизии задержан брат арестованного, 28-летний Акрам Азимов. Как рассказал отец братьев Ахрал Азимов, работающий в Москве водителем автобуса, старшего сына задержали еще три-четыре дня назад в больнице, где тот лечил гайморит, и отправили в российскую столицу.

Аброр и Акрам Азимовы, добавил отец, вместе работали в суши-баре в подмосковном Одинцове, однако старший брат в конце марта уволился после конфликта с начальством и вернулся в Киргизию, чтобы проведать родных и поправить здоровье.

Ахрал Азимов также рассказал, что его сын Аброр никогда не выезжал в Турцию. “Да у него загранпаспорта не было, – заметил отец. – Он мне не мог врать!”

Азимова подозревают по пункту “б” части 3 статьи 205 УК (террористический акт, повлекший смерть человека) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

В понедельник ФСБ сообщила о задержании Азимова в Одинцовском районе. Его назвали одним из организаторов петербургского теракта. Как утверждается, Азимов осуществлял подготовку предполагаемого террориста-смертника Джалилова. Задержанного передали в СКР.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания Азимова. Его схватили рядом с железнодорожными путями, при задержании изъяли заряженный боевой пистолет и мобильный телефон. На вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, Азимов отвечает: “Да”.

Во вторник “Коммерсант” со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщил, что сотрудники спецслужб вышли на след Азимова, проверяя телефонные контакты предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. По данным собеседников издания, Азимов был единственным из участников террористической группы, с кем Джалилов связался по телефону перед терактом, предположительно, сообщив, что готов к подрыву.

После теракта Азимов практически перешел на нелегальное положение. Он не появлялся в съемной квартире и избавился от своих телефонов. Однако 17 апреля он приобрел пару новых сотовых телефонов и SIM-карты. Активировав одну из карт, он выдал свое местонахождение и был задержан, пишет “Коммерсант”.

Азимов родился в Джалалабаде в 1990 году. Источник в правоохранительных структурах юга Киргизии рассказал, что по достижении 18 лет Азимов получил киргизский паспорт. По предварительным данным, сразу после этого он выехал в Россию. По словам источника, Азимов постоянно проживал и работал в России, на родину приезжал не чаще раза в год, и в 2013 году получил российское гражданство.

В генеральном консульстве России в киргизском городе Ош подтвердили, что “в базе данных получивших гражданство через генконсульство” Азимов числится. “Он через наше генеральное консульство получал гражданство в 2013 году, мы сейчас проверяем эти данные на предмет соответствия”, – сказал представитель дипучреждения.

В прошлом году Азимов как минимум дважды – в марте и октябре – ездил в Турцию. Сообщалось, что там бывал и предполагаемый исполнитель теракта Джалилов.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Погибли 15 человек: 11 умерли на месте взрыва, еще четверо – по дороге в больницу или уже после доставки туда. Более 50 человек получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова – в Москве. Сообщалось, что при задержании были изъяты оружие и взрывчатка.