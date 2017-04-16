Воскресенье, 16 апреля 2017

Симоновский районный суд Москвы не стал рассматривать просьбу ФСИН обязать лидера Партии прогресса Алексея Навального не совершать правонарушений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Виктора Васильева.

По словам Васильева, суд решил вернуть в ведомство соответствующее представление уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве. Пресс-секретарь не пояснил, в связи с чем представление не стали рассматривать.

Ранее во ФСИН заявляли, что ведомство обращается в суд, поскольку возложить на осужденного дополнительное обязательство предписывают Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы (УИК РФ).

В соответствии с УИК РФ начальник уголовно-исполнительной инспекции может обратиться в суд с ходатайством заменить условный срок на реальный, если осужденный в течение года совершает два или более однородных административных правонарушения.

27 марта после задержания на антикоррупционной акции суд по сфабрикованным протоколам арестовал Навального на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции) и оштрафовал на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация одновременного массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах). Таким образом, если основателя ФБК еще раз привлекут к административной ответственности, условный срок по “делу Ив Роше” Навальному могут заменить на реальный.

1 сентября 2016 года Мосгорсуд отказался заменять Навальному условный срок по делу “Ив Роше” реальным.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко вынесла приговор братьям Навальным по “делу Ив Роше”. Навальный-старший получил 3 с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком, а его брат – такой же реальный срок.