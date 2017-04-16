Воскресенье, 16 апреля 2017

Разработчики свободно распространяемого дистрибутива семейства операционных систем Linux Debian поддержали арестованного по делу о “призывах к терроризму” преподавателя математики Московской финансовой-юридической академии Дмитрия Богатова. Заявление в защиту политзека размещено на официальном сайте проекта.

В заявлении говорится, что коллектив разработчиков Debian обеспокоен арестом активно участвовавшего в создании дистрибутива Богатова российскими властями. Как отмечается, в Debian ждут новых деталей дела и выражают надежду на его справедливое рассмотрение.

Ранее поддержку Богатову выразили разработчики анонимной сети Tor, выходной узел которой Богатов держал у себя на компьютере. Через него и был размещен вменяемый ему комментарий в соцсети.

Tor – анонимная сеть, работающая поверх интернета по принципу “луковичной маршрутизации”. Программное обеспечение сети шифрует трафик, скрывает IP-адрес пользователя и информацию о его соединениях. При этом при работе в интернете сохраняется адрес выходного узла, через который трафик пользователя передается из сети Tor во внешний интернет. Выходные узлы держат на своих компьютерах энтузиасты по всему миру.

Согласно фабуле уголовного дела, 29 марта Богатов с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во “Вконтакте” следующее сообщение: “2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон – по возможности”. По версии следствия, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого. При этом защита утверждает, что лишь один из IP-адресов, с которых заходили в аккаунт, соответствует квартире Богатова. Этот IP-адрес принадлежал работающему на компьютере Богатова выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой подключившийся к узлу пользователь анонимной сети.

Богатова задержали в ночь на 6 апреля. Первоначально ему вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), наказание по которой предусматривает до двух лет колонии. 7 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Найденов отказался арестовать Богатова, так как вмененное ему преступление – небольшой тяжести.

Несмотря на судебное решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению – семь с половиной лет колонии, по второму – семь лет.

10 апреля после переквалификации обвинения тот же судья Найденов арестовал Богатова до 8 июня.

Дело о призывах к массовым беспорядкам столичный главк СКР возбудил 1 апреля. Как утверждалось, в интернете “неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка”. Днем раньше Генпрокуратура потребовала заблокировать ряд интернет-ресурсов с призывами к участию в акции 2 апреля.

Во время протестов, прошедших 2-го числа в центре Москвы, были задержано не меньше 59 активистов (

ВИДЕО). Однако большинство из них участвовали в акциях, проходивших не в тех точках, которые были указаны в анонимных призывах. Большинство задержанных уже в ночь на 3 апреля освободили из полиции.