Воскресенье, 16 апреля 2017

Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова на предварительных слушаниях продлила домашний арест фигуранту Болотного дела Дмитрию Бученкову до 6 октября. Об этом сообщил корреспондент “Граней” из зала суда.

Семенова отказалась удовлетворить ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру. По словам адвоката Бученкова Светланы Сидоркиной, требование вернуть дело основывалось на том, что до передачи его в прокуратуру следствие не рассмотрело несколько ходатайств защиты, поданных в Следственный комитет 24 марта. Адвокаты не получили на них ответа. 27 марта дело ушло в прокуратуру.

Помимо Сидоркиной болотника защищает Илья Новиков. Следователи отказались допустить к делу третьего адвоката – Ильнура Шарапова.

Десятки писателей, филологов, журналистов и переводчиков в открытом письме потребовали немедленно прекратить преследование Бученкова. “Сейчас уже очевидно, что властями принято решение осудить Дмитрия Бученкова за чужие действия, не позволив ему привести доказательства его невиновности”, – говорится в обращении.

2 марта Бученкова перевели из СИЗО под домашний арест. До этого он содержался в столичном СИЗО-5 “Водник”.

38-летний доцент политологии и участник анархистского движения Бученков был заключен в СИЗО с декабря 2015 года. Ему инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов – это больше, чем у других фигурантов дела. “Потерпевших” в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы “Экоуниверсал”.

Между тем в действительности Бученкова вообще не было на Болотной 6 мая – он лишь вечером того дня вернулся в Москву из Нижнего Новгорода. На фото в материалах дела изображен не Бученков, а другой человек, что подтверждено портретной экспертизой , которая еще до конца января 2016 года была проведена по заказу адвоката Сидоркиной. Личность человека на фото неизвестна; в группе поддержки болотников его называют Козырек.

СКР упорно игнорирует как результаты этой экспертизы, так и свидетельские показания о пребывании обвиняемого в Нижнем Новгороде.

Сам болотник вину не признает.