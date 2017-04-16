Воскресенье, 16 апреля 2017

Жительница городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области Елена Солотенкова объявила голодовку в знак протеста против двойной оплаты отопления. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Солотенковой, еще в 2003 году ее квартира по действующим на тот момент регламентам и с разрешения муниципальных властей была переведена с центрального отопления на электрообогрев. Однако в 2015 году муниципальной унитарное предприятие “Услуги ЖКХ” предъявило женщине квитанцию за отопление с накопленным долгом. Задолженность уже превышает 210 тысяч рублей и продолжает расти.

Женщина не намерена прекращать акцию протеста, которую начала 11 апреля. “Голодовку я буду продолжать до тех пор, пока не будет принято какое-то решение, хотя бы не направлять нам квитанции. Власть имущими было обещано не выставлять нам квитанции. Но в марте квитанции получили все, – приводит слова Солотенковой местное издание “Би-Порт”. – Почему я должна кого-то содержать? Почему я должна платить за то, чего я не получаю в принципе? Вот эта квитанция, здесь 200 тысяч задолженность, это учеба моего ребёнка. Почему я должна кормить кого-то в ущерб своему ребенку”. К голодовке готовы присоединиться другие жители городского поселения, которые оказались в аналогичной ситуации.

4 марта в Кандалакше прошел митинг в защиту прав жильцов отдельных квартир многоквартирных домов, перешедших на электроотопление. В нем приняли участие около 150 северян. В Кандалакше на электроотопление переведено около 600 квартир. Однако в 2015 году “Мурманэнергосбыт” выставил местными жителями квитанции с требованием оплатить задолженность за центральное отопление, в отдельных случаях суммы превышали 100 тысяч рублей. Также МЭС начал выставлять ежемесячные платежи за услугу, которую горожане фактически не получали.

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области провело в Кандалакше заседание специальной рабочей группы по вопросам электроотопления, на которой было принято решение, что МЭС приостановит выставление квитанций за отопление северянам, которые перешли на электроотопление.

В администрации Кандалакши заявили, что квитанции будут выставлять пока не будет утверждена актуализированная схема теплоснабжения с учетом перешедших на электрообогрев квартир. Затем коммунальщики проведут перерасчет. Однако это будет сделано не раньше августа 2017 года, к новому отопительному сезону.

Чаще всего голодовки в России объявляют работники предприятий из-за невыплат зарплат. Однако завышенные тарифы ЖКХ также вызывают протесты граждан. С 1 июля прошлого года в России в среднем на 4 процента выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. “Следует уточнить, что мы говорим только о коммунальных ресурсах – это вода, электричество, тепло и газ. Цены на жилищные услуги – это содержание в должном порядке придомовой территории, текущий ремонт общего имущества, уборка подъездов и т.п – государственному регулированию не подлежат, а устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья”, – пояснили в Минстрое.