Воскресенье, 16 апреля 2017

Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская получила результаты экспертизы по фильму Алексея Учителя “Матильда” и направила их в Генпрокуратуру. Об этом единороска сообщила в “публичном ответе заявителям”, выступавшим против картины.

“Экспертизу провели доктора психологических, юридических, филологических, культурологических, исторических наук со стажем экспертной деятельности до 28 лет”, – заявила Поклонская. При этом эксперты исследовали не сам фильм, а текст утвержденного Минкультом сценария и рекламные трейлеры. Они сочли эти материалы “достаточными для объективных выводов о содержании и направленности фильма”.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ императора Николая II “не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан”. Отмечается, что фильм направлен на формирование “ложного образа Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека”.

Поклонская заявила, что в фильме обнаружили “манипулятивные приемы подмены факта мнением, являющимся художественным вымыслом, ложное атрибутирование (наклеивание ярлыков), совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным”. По мнению экспертов и Поклонской, это может “создать у зрителя ложное впечатление”.

“Порочащий прием, по мнению экспертов, авторы фильма использовали и в отношении императрицы Александры Федоровны. К ней был применен “ярлык приверженца оккультно-религиозных вероучений и практик, сопряженных с религиозным сатанизмом, которые крайне негативно воспринимаются в православном христианстве, православными верующими”, – отмечает Поклонская.

Эксперты пришли к выводу о недопустимости публичной демонстрации фильма “Матильда” в связи с высокой степенью провокативности и уничижения”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают странным давать экспертную оценку еще не вышедшему фильму. Песков отметил, что не знает, какие эксперты делали выводы о фильме. “Честно говоря, к сожалению, я не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм. Эксперт эксперту рознь. Поэтому не зная, кто именно оценивал этот фильм, в рамках каких полномочий, наверно, трудно о чем-то говорить”, – сказал пресс-секретарь.

Премьера фильма “Матильда” назначена на 6 октября в Мариинском театре. В российский и зарубежный прокат “Матильда” должна выйти 26 октября.

30 января Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание картины. По мнению депутата, сценарий “Матильды” должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как “в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные – святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей”.

При этом, по словам Поклонской, “роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя “Гольциус и Пеликанья компания”.

“Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви – царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи”, – отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

8 февраля Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации “Христианское государство – Святая Русь”. Последняя распространила письма с угрозами владельцев кинотеатров в случае проката “Матильды”. Учитель просит “оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской”.