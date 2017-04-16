Воскресенье, 16 апреля 2017

ФСБ сообщила о задержании одного из организаторов петербургского теракта.

В Одинцовском районе Подмосковья задержан выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович 1990 года рождения, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По версии следствия, Азимов осуществлял подготовку предполагаемого террориста-смертника Акбарджона Джалилова. Задержанного передали в СКР.

ФСБ опубликовала видео задержания Азимова. Его схватили рядом с железнодорожными путями, при задержании изъяли заряженный боевой пистолет и мобильный телефон. На вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, Азимов отвечает: “Да”.

По данным “Фонтанки”, Азимов родился в Джалалабаде. В 2014 году он вышел из киргизского гражданства и не позже 2016 года получил российское. В России Азимов зарегистрировался в городе Муроме Владимирской области. В прошлом году он как минимум дважды -

в марте и октябре – ездил в Турцию. Сообщалось, что там бывал и предполагаемый исполнитель теракта Джалилов.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании в Москве и Петербурге восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сообщалось, что при задержании были изъяты оружие и взрывчатка.