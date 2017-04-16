Воскресенье, 16 апреля 2017

Более 60 деятелей науки и культуры выступили в поддержку “Новой газеты” и радиостанции “Эхо Москвы”. Об этом сообщает журналист Сергей Пархоменко, опубликовавший заявление ассоциации “Свободное слово”.

По словам Пархоменко, это первая совместная акция “большой группы активных граждан” – учредителей новой ассоциации в защиту свободы слова. “Никто не мог предположить, что начинать работу придется вот так – по такому мрачному поводу, когда звучат вот такие угрозы (из Чечни в связи с публикациями о преследованиях геев. – Ред.). Ну что же, это не наш выбор”, – написал Пархоменко.

“Угрожающе-агрессивная реакция на журналистскую работу, прозвучавшая 3 апреля на многотысячной встрече в Центральной мечети Грозного, неприемлема в цивилизованном обществе и должна быть оценена с точки зрения российского права. Отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных органов и руководства страны повлекло за собой очередные угрозы – на этот раз в адрес журналистов радио “Эхо Москвы”, вступившихся за своих коллег из “Новой газеты”, – говорится в документе.

Члены ассоциации требуют “дать должную правовую оценку действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности”, а также пресечь попытки заменить правовые основы Конституции “пережитками обычного права или религиозными догмами”.

Под заявлением поставили подписи Светлана Алексиевич, Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Игорь Иртеньев, Григорий Пасько, Александр Подрабинек, Зоя Светова, Ольга Седакова, Григорий Чхартишвили, Татьяна Щербина и многие другие.

1 и 5 апреля “Новая газета” опубликовала две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях гомосексуалов в Чечне. После этого советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов на собрании авторитетных религиозных и общественных деятелей региона обвинил журналистов в клевете. Собрание приняло резолюцию с призывом к “возмездию” “подстрекателям”. Выступления Шахидова и других богословов транслировались по чеченскому телевидению и широко разошлись в соцсетях, вызвав волну нетерпимых комментариев. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами.

14 апреля муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. В свою очередь, Шахидов заявил, что журналисты “Новой газеты” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в регионе. Глава чеченского Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

Как заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле получили обращение главреда “Новой” Дмитрия Муратова об угрозах журналистам. Для оспаривания клеветнических публикаций есть законные способы, заметил в этой связи чиновник. “Незаконных методов воздействия” на журналистов, заверил он, в Кремле не одобряют. В то же время Песков сказал, что ему не известно о преследованиях гомосексуалов в Чечне и обращениях по этим фактам к правоохранителям.

В субботу Межиев и депутат Госдумы от региона единорос Шамсаил Саралиев выступили с угрозами по адресу “Эха Москвы” за поддержку радиостанцией коллег из “Новой газеты”. Замглавреда радиостанции Сергей Бунтман в связи с заявлениями кадыровцев заметил, что подобная риторика кадыровцев несет угрозу не только журналистам, но и всем гражданам России.

В понедельник глава республики Рамзан Кадыров заявил, что на Чечню ведется “массированная информационная атака”. “Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи, – написал Кадыров. – Люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы”.