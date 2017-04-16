Воскресенье, 16 апреля 2017

В Москве полицейские требуют от дальнобойщиков покинуть “протестные стоянки” на МКАДе, сообщает корреспондент “Граней”. Сейчас на стоянке в Реутове находятся шесть большегрузов.

“План “А”, по которому ставить машины хотели поставить машины у “Меги Теплый Стан” не сработал, две машины там были заблокированы. Остальные поставили по плану “В” на МКАД в Реутове”, – рассказали организаторы стачки “Настоящему времени”. Однако и туда быстро подтянулись силы полиции.

По словам секретаря “Объединения перевозчиков России” Сергея Рудаметкина, в Реутове стоят восемь грузовых машин и один микроавтобус с символикой организации. “Вокруг наших машин находится семь машин полиции, пока проводятся беседы”, — рассказал он радиостанции Business FM. В ГИБДД заявили дальнобойщикам, что они находятся на частной территории.

Рудаметкин подчеркнул, что попыток сформировать протестную колонну участники акции не предпринимали. “Колонны не было как таковой. Колонна не шла – машины зашли сюда по одной, такая протестная стоянка. Автомобили стоят не в длину, а в ряд”, – пояснил Рудаметкин.

“Здесь были попытки растащить стоянку. Начальник службы безопасности торгово-развлекательного центр “Шоколад” подходил уже, видно давление силовиков на него. Он говорил: “Чтобы вас тут не было, уезжайте”. Мы уехать не можем, так как МКАД закрыт до 10 вечера, а после 10 тоже не собираемся уезжать. И он сказал: “Ну, если вы не уедете, я найду способ, что вы вообще не уедете отсюда”.

“В дежурную часть МУ МВД России “Балашихинское” поступило сообщение от администрации торгового центра, что на стоянке собралось несколько грузовых автомашин, которые мешают проезду и разгрузке товара. Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что на стоянке находится семь большегрузных автомобилей, правила стоянки не нарушены, водители не нарушают общественный порядок”, – сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Там отметили, что “в целях охраны общественного порядка на месте находятся два экипажа сотрудников ДПС”.

Дежурный пресс-службы Росгвардии сообщил, что силы ведомства “там не привлекаются”.

Видео Юрия Тимофеева:

С 15 апреля вступило в силу подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление о повышении тарифа системы “Платон” до 1,90 рубля за километр пройденного пути. До этого планировалось, что тариф повысят вдвое – с нынешних 1,53 до 3,06 рубля. Однако 23 марта Медведев предложил продлить экспериментальный период для “Платона” и повысить тариф только на четверть. “Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует”, – сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

С 27 марта в десятках регионах страны продолжается стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

31 марта в Дагестане полицейские не позволили протестующим провести автопробег, заблокировав выезд на трассу Магас – Махачкала. Принять участие в акции намеревались не меньше 1000 человек. После того как съезды на трассу были перекрыты, дальнобойщики попытались выехать на шоссе по полевым дорогам, но силовики блокировали их и там. В ночь на 1 апреля неизвестные повредили протестующим четыре фуры.

За время забастовки произошли многочисленные задержания участников акций протестов против “Платона. Так, в 5 апреля после пресс-конференции дальнобойщиков в медиацентре “Новой газеты” в Москве силовики задержали организатора Объединения перевозчиков Дагестана Рустама Малламагомедова. Двое в штатском представились сотрудниками московского уголовного розыска и увезли задержанного в тонированной Lada Largus без номерных знаков. Поздно вечером Малламагомедова отпустили без предъявления обвинений.

15 апреля в Петербурге полицейские задержали восьмерых участников акции дальнобойщиков. Они собирались совершить автопробег против системы “Платон”. В нем должны были участвовать около 50 легковых автомобилей. На машинах были укреплены флаги Объединения перевозчиков России. Однако у АЗС на Московском проспекте колонну остановили сотрудники ДПС. Спустя некоторое время сотрудники Нацгвардии начали задержания. Участники акции скандировали: “Позор!” Среди задержанных были председатель ОПР Андрей Бажутин и координатор петербургского отделения Сергей Владимиров.

Задержанных отвезли в отдел полиции города Пушкина. Там на Бажутина составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления), на остальных – по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения). После этого дальнобойщиков отпустили.