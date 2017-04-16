Воскресенье, 16 апреля 2017

Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение американской корпорации Google с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о нарушении на рынке мобильных приложений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно условиям соглашения Google должна будет выплатить штраф в 438 миллионов рублей по статье 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на рынке). Кроме того, компанию обязали отказаться от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Anroid и не ограничивать предустановку на устройствах сервисов и приложений других разработчиков, а также не включать в договоры с производителями устройств противоречащие соглашению требования.

28 февраля стало известно, что Google предложила ФАС заключить мировое соглашение.

В феврале 2015 года стало известно, что интернет-поисковик “Яндекс” подал в ФАС заявление с просьбой проверить Google на предмет нарушений российского антимонопольного законодательства. “Открытость Android осталась в прошлом. Основой устройств на Android стал закрытый пакет технологий Google Mobile Services (GMS), включающий Google Play и ряд других компонентов. Зависимость производителей смартфонов и разработчиков от GMS выросла настолько, что Google может диктовать им правила игры. Если производители не соглашаются продвигать на своих устройствах сервисы Googlе, в частности – устанавливать по умолчанию поиск Google, они могут лишиться доступа к компонентам платформы Android, от которых зависит успешность их смартфонов”, – заявили в “Яндексе”.

20 февраля 2015 года глава ФАС Игорь Артемьев в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил, что его ведомство возбудило дело против Google о нарушении антимонопольного законодательства.”Мы возбуждали и, конечно, возбуждаем много дел против различных компаний. Вот последнее дело, которое мы возбудили буквально сегодня, против компании Google, например, очень известной компании”, – сказал Артемьев.

5 октября 2015 года ФАС обязала Google вплоть до 18 ноября изменить заключенные с производителями мобильных устройств договоры и устранить другие нарушения. В том числе, Google должна была сообщить пользователям устройств на Android, что они могут деактивировать предустановленные приложения, сменить стоящий по умолчанию поиск в Google Chrome, а также установить виджет поиска и сервисы конкурентов, аналогичные входящим в пакет GSM-сервисов от самой Google.

Корпорация выполнять эти требования отказалась и обжаловала решение ФАС в суде. Первоначально ФАС предполагала, что штраф может быть ограничен 1 процента доходов Google от магазина приложений в России. Однако после того, как корпорация обратилась в суд, Артемьев заявил, что штраф может вырасти до 7 процентов.

14 марта 2016 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google к ФАС. На следующий день ФАС возбудила дело по части 2 статьи 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Ведомство установило, что действия Google “по связыванию в единый пакет предустановленных приложений магазина приложений Google Play и других приложений” содержат признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

11 августа 2016 года ФАС признала Google виновной, наложила штраф на компанию в размере 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения. Google подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе, оспаривая это решение ведомства. Рассмотрение иска еще не закончено. Однако ФАС отказала в продлении сроков исполнения предписания.

2 ноября 2016 года ФАС привлекла Google Inc и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания и назначила компании штраф на сумму 500 тысяч рублей.