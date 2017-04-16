Воскресенье, 16 апреля 2017

Ройзман я так понимаю – немец по происхождению, что мы приветствуем, нам немцы по душе вроде. Мы считаем их деловыми и трудолюбивыми. Правда и Греф немец и этот из Газпрома, Миллер – немец и Силуанов, – Германович, эти уже нам подозрительны.

В Саратове я сидел с несколькими немцами на третьем корпусе Саратовского Централа, двоим дали пожизненное, достойные люди по моему мнению.

В Казахстане, в Кокчетаве, помню меня арестовывал полковник Гарт, тоже немец. Вежливый был, но хмурый.

Эдуард Лимонов, писатель и политик

Штааль с удовольствием устроился на мягком диване и взял с полки первую попавшуюся под руку книгу. Она оказалась старинным описанием земноводного круга на русском языке… Штааль перелистал книгу, перешел от дивьих людей к современным народам. Прочел, что французы “зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много”; что “люди королевства англенского немцы купеческие и богатые, воинских людей у них мало, а сами мудры и доктуроваты, а пьют много”. Эту черту – “а пьют много” автор книги с видимым удовлетворением отмечал почти у всех народов. Несколько сильнее было сказано о поляках: “…а пьют зело много”.

Марк Алданов. “Заговор”