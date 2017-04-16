Воскресенье, 16 апреля 2017

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными фигурантов дела о подготовке взрыва в столичном кинотеатре “Киргизия” в 2014 году. Заявление об этом размещено на сайте организации.

Политзаключенными правозащитники признали осужденных по делу Тажиба Махмудова, Артура Маслакова, Имрана, Артура и Анзора Текиловых, Тагира Ахтаханова, Сергея Чепрасова, Матлюбу Насимову, Ислама Рамазанова, Аслана Сулейманова, Хосо Эсмурзаева, Адама Шавхалова, Эрсмака Саралиева, Нурмагомедоа Балакадашева, Иняла Балакадашева. Все они граждане России, выходцы из Чечни и Дагестана.

“Мемориал” отмечает, что в уголовном деле много нестыковок. Так, по мнению правозащитников, вывод о членстве обвиняемых в террористической организации “Ат-Такфир валь-Хиджра” сделан голословно, такие обвинения им не предъявлялись и в суде не рассматривались. Кроме того, суд и следствие не установили происхождение фигурирующего в деле арсенала вооружения: предмет, обнаружение которого запечатлели на оперативной съемке, оказался имитатором взрывного устройства. Правозащитники считают, что оружие и боеприпасы могли быть подброшены фигурантам дела.

Также в приговоре суда не установлены цель и мотивы планировавшегося взрыва в кинотеатре “Киргизия”. Отсутствие цели исключает уголовное преследование лица по статье 205 УК (терроризм). Доказательств подготовки в кинотеатре теракта в суде не прозвучало, подчеркивает “Мемориал”.

22 апреля 2016 года Московский окружной военный суд приговорил 15 фигурантов дела к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые собирались устроить с 1 по 10 января 2014 года теракт в месте массового скопления людей, используя самодельные взрывные устройства – “пояса шахида”. Кроме того, им вменили членство в организации “Ат-такфир валь-хиджра”, которая в России признана экстремистской.