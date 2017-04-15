Суббота, 15 апреля 2017

Муфтий Чечни Салах Межиев и депутат Госдумы от региона единорос Шамсаил Саралиев выступили с угрозами по адресу “Эха Москвы” за поддержку радиостанцией коллег из “Новой газеты”. Об этом говорится в заявлении на сайте “Эха”, опубликованном в субботу.

В пятницу главред радиостанции Алексей Венедиктов потребовал от правоохранительных и силовых структур расследовать угрозы кадыровцев журналистам “Новой”. Главред “Эха” среди прочего отмечал: “Эти угрозы так похожи на угрозы, которые распространяет ИГИЛ в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков, что порой путаешь до степени смешения авторов этих угроз”.

В субботу на сайте муфтията Чечни появилось заявление Межиева “о провокациях горе-журналистов”. Название “Эхо Москвы” и имя Венедиктова в документе не упоминалось – говорилось о “заокеанском работнике, который не имеет ни стыда ни совести, называет игиловцами тех людей, которые побороли терроризм в корне”. “Такое нельзя забыть и оставить без внимания”, – заметил клирик.

Одновременно Межиев раскритиковал Совет муфтиев России. “Сейчас на справедливое ответное заявление с нашей стороны, что за клевету придется отвечать, уцепились за слово “возмездие” и встали на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской Республики, – написал он. – И нам совершенно все равно, как тот или иной воспринимает слово “возмездие”, – важен сам факт, что оно неизбежно”.

“Я официально заявляю, что все шайтаны – а людьми их назвать никак нельзя – по всей строгости закона ответят за клевету и будет спрос без срока давности, – заключил Межиев. – Ведь Всевышний Аллах терпелив и если не в этом мире, то в мире праведном они понесут наказание – кара Всевышнего за неправду и клевету велика… Я еще раз говорю, что возмездие будет”.

Между тем Саралиев в субботнем комментарии “Грозному-информ” назвал журналистов “Эха” “ушлыми провокаторами”, которые “продвинулись еще дальше (“Новой”. – Ред.) в плане демонстрации ненависти”. “Сравнивать с ИГИЛ регион, который победил терроризм, могут только явные враги России, которые пытаются подорвать стабильность страны изнутри, – заявил единорос. – Таких даже на коленях стоящих опасно прощать”. Он потребовал от журналистов “Эха” извиниться “хотя бы для спасения собственных душ”.

Замглавреда радиостанции Сергей Бунтман в связи с заявлениями кадыровцев заметил в эфире “Эха”, что подобная риторика кадыровцев несет угрозу не только журналистам, но и всем гражданам России.

В начале апреля “Новая” выпустила несколько публикаций о жестоких преследованиях гомосексуалов в Чечне. После этого советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов на собрании авторитетных религиозных и общественных деятелей региона обвинил журналистов в клевете; собрание приняло резолюцию с призывом к “возмездию” “подстрекателям”. Выступления Шахидова и других богословов транслировались по чеченскому телевидению и широко разошлись в соцсетях, вызвав волну нетерпимых комментариев. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами.

В пятницу Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. В свою очередь, Шахидов заявил, что журналисты “Новой газеты” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в регионе. Глава чеченского Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

Как заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле получили обращение Муратова об угрозах журналистам. Для оспаривания клеветнических публикаций есть законные способы, заметил в этой связи чиновник. “Незаконных методов воздействия” на журналистов, заверил он, в Кремле не одобряют. В то же время Песков сказал, что ему не известно о преследованиях гомосексуалов в Чечне и обращениях по этим фактам к правоохранителям.