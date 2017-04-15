Суббота, 15 апреля 2017

Недалеко от Степанкова, на месте, обозначенном как деревня Починки, расположены территории, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию “Боброво”. “Боброво” на 100% принадлежит Лидии Барабановой, которую издание “Собеседник” называло матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина. Территория бывшей деревни Починки… сейчас огорожена как мараловодческое хозяйство, однако внутри есть участок площадью в 30 га, который, по данным Росреестра, используется для “строительства оздоровительного комплекса”. На этом участке… расположены несколько жилых домов, вырыт искусственный пруд и оборудована вертолетная площадка. Житель Степанкова Людмила, а также жители соседнего Мольгина… и двое жителей соседней Днепровки рассказали… что в этой усадьбе часто останавливается Вячеслав Володин.

“Дождь”

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне…

Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротиться в низенький наш дом.

Сергей Есенин. “Письмо матери”