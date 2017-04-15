Свет над избушкой матери
Недалеко от Степанкова, на месте, обозначенном как деревня Починки, расположены территории, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию “Боброво”. “Боброво” на 100% принадлежит Лидии Барабановой, которую издание “Собеседник” называло матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина. Территория бывшей деревни Починки… сейчас огорожена как мараловодческое хозяйство, однако внутри есть участок площадью в 30 га, который, по данным Росреестра, используется для “строительства оздоровительного комплекса”. На этом участке… расположены несколько жилых домов, вырыт искусственный пруд и оборудована вертолетная площадка. Житель Степанкова Людмила, а также жители соседнего Мольгина… и двое жителей соседней Днепровки рассказали… что в этой усадьбе часто останавливается Вячеслав Володин.
“Дождь”
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне…
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Сергей Есенин. “Письмо матери”