Суббота, 15 апреля 2017

Три человека погибли в Турции в результате перестрелки, произошедшей у избирательного участка во время голосования на референдуме об изменении Конституции страны. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Инцидент произошел в юго-восточном иле Диярбакыр, в деревне Ябанарды, ильче Чермик, в 9:30 утра по местному времени (соответствует московскому). Во дворе школы, где открыт избирательный участок, несколько местных жителей вступили в спор относительно поправок, вынесенных на референдум. В ходе перепалки Мехмет Йылдыз, сын мухтара (главы) деревни, открыл стрельбу по своим оппонентам.

Двое пострадавших, Абдюльреззак Йылдыз и Шейхмус Йылдыз, умерли в машине скорой помощи. Третий – Идрис Йылдыз – скончался уже в больнице.

Жандармерия (внутренние войска) начала расследование. Охрана избирательного участка усилена. Мехмет Йылдыз и его брат Тахир задержаны.

Являются ли задержанные и жертвы родственниками или же однофамильцами, в публикации не уточняется. Также из сообщения не понятно, все ли погибшие были оппонентами Мехмета Йылдыза, – издание заявляет о перестрелке, а следовательно, после стрельбы, устроенной сыном мухтара, его противники открыли ответный огонь.

Проект 18 поправок в Конституцию был внесен в Великое национальное собрание страны 10 декабря 2016 года правящей Партией справедливости и развития. Поправки предусматривают преобразование Турции из парламентской республики в президентскую. Пост премьер-министра упраздняется; одновременно расширяются законодательные и исполнительные полномочия президента. Глава государства получает возможность назначать и снимать с постов министров, а также лишать должности членов Верховного суда. Также исключается норма, запрещающая президенту возглавлять политическую партию.

21 января 2017-го Великое национальное собрание одобрило законопроект. Однако числа голосов, отданных за, не хватило для того, чтобы документ вступил в силу без проведения всенародного голосования.

Противники изменений Конституции указывают, что принятие поправок сосредоточить всю власть в руках президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предпринявшего уже целый ряд шагов для установления в стране личной диктатуры.