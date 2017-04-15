Суббота, 15 апреля 2017

Старопромысловский райсуд Грозного заочно арестовал Ису Ямадаева, младшего брата убитых чеченских силовиков Руслана и Сулима Ямадаевых, по делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. О решении, вынесенном 14 апреля, в воскресенье сообщил “Росбалт”.

Двумя днями раньше, 12 апреля, чеченское управление СКР заочно предъявило Ямадаеву-младшему обвинение по статьям 30 – 105 УК (покушение на убийство) и объявил его в международный розыск. Адвокаты Ямадаева об этих действиях извещены не были.

В начале недели, 10 апреля, оперативники чеченского ЦПЭ явились в квартиру подозреваемого в подмосковном Одинцове и задержали его жену и племянника. Обоих доставили в райотдел полиции и там в течение 3-4 часов опрашивали без адвокатов, требуя сообщить, где можно найти Ямадаева. Позже, когда адвокаты вмешались в ситуацию, обоих задержанных отпустили.

При этом, отмечает “Росбалт”, Ямадаев – действующий российский военный, поэтому о своем местонахождении извещает командование своей войсковой части № 16544 в ауле Тумсой Шатойского района Чечни. Кроме того, он находится под государственной защитой как лицо, на которое готовилось покушение (за его организацию разыскивается бывший советник Кадырова Шаа Турлаев), а следовательно, сообщает о своем месте пребывания и центру госзащиты МВД.

О назначении слушаний по вопросу заочного ареста Ямадаева его адвокатов, находящихся в Москве, в нарушение УПК оповестили менее чем за сутки. Юристы направили в суд письменные возражения и ходатайствовали о переносе слушаний. Кроме того, они указали на незаконность действий чеченского главка СКР: поскольку Ямадаев является военным, следствие в его отношении должно вести не гражданское, а военное подразделение ведомства.

Наконец, адвокаты заметили, что центр госзащиты называет невозможной прибытие их клиента на следственные действия в Чечню, поскольку там его защита не может быть обеспечена надлежащим образом. При этом отмечалось, что о местонахождении обвиняемого госзащите известно, поэтому считать его скрывающимся от следствия или уклоняющимся от допросов оснований нет.

Однако суд не стал переносить заседания, а доводы адвокатов проигнорировал.

Конфликт семьи Ямадаевых с Кадыровым начался в конце 2000-х годов. 24 сентября 2008-го в Москве был застрелен старший из братьев – бывший заместитель военного коменданта оккупированной Чечни и экс-депутат Госдумы от “Единой России” Руслан Ямадаев. В конце марта 2009 года в Дубае убили второго брата – экс-командира батальона Внутренних войск “Восток” Сулима Ямадаева. 28 июля 2009 года было совершено покушение и на Ямадаева-младшего, однако наемного убийцу удалось обезвредили и задержали.

В августе 2010-го Иса Ямадаев заявил о примирении с Кадыровым.

О возбуждении в Чечне дела о покушении на Кадырова стало известно в конце января нынешнего года. Как утверждалось, убийство готовилось весной 2016-го в Ножай-Юртовском районе Чечни. В мае в Ножай-Юртовском, а также Курчалоевском, Гудермесском и других районах прошли массовые задержания.

Как сообщалось, в ходе проверки резиденции Кадырова в ауле Беной обнаружили мощную бомбу. Также утверждалось, что одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких населенных пунктах, включая Грозный.

Как писала “Новая газета”, 23 января 2017-го в Гудермесе задержали трех чеченцев, которые назвали организатором покушения Ямадаева. По информации “Росбалта”, задержанные – бывший охранник Ямадаева Азиз Альвиев, бывший силовик из батальона “Восток” Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. При этом в их показаниях обнаруживаются различные нестыковки. В частности, Альвиев заявляет, что обсуждал заговор с Ямадаевым в мае прошлого года в Подмосковье. Между тем на деле в это время Ямадаев находился за границей.

“Росбалт” также сообщает, что в действительности все трое были задержаны не в январе, как указано в материалах дела, а намного раньше. Закараева и Магомадова, по словам их родственников, кадыровцы похитили еще в мае 2016 года. Альвиев несколько позже отправился в Москву и тоже исчез.