Суббота, 15 апреля 2017

В Петербурге на Дворцовой площади задержаны участники еженедельной прогулки “Новой оппозиции” – сторонников политика-националиста Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По информации одного из задержанных, Аркадия Орлова, в акции приняли участие около 100 человек; другой задержанный – лидер петербургской “Новой оппозиции” Александр Расторгуев – говорит о 250. Данные о количестве задержанных также разнятся: активистка Лариса Павлова и Орлов заявляют о 40-50 участниках, Расторгуев – более чем о 100.

На ВК-странице “Помощь задержанным в Питере” сообщается о 23 попавших в полицию; при этом отмечается, что силовики схватили около 40 человек, однако половину сразу отпустили. ОВД-Инфо пишет, что в отделы доставлены 27-28 человек.

Как передает Фонтанка.Ру, шествие стартовало от Гостиного двора. Участники планировали пройти через Дворцовую до Сенатской площади. Расторгуев в Гостиного пообщался с полицейским из сопровождения и пояснил, что оппозиционеры намерены прогуляться без какой бы то ни было символики и вместе сфотографироваться. Силовик возражать не стал.

Однако, когда активисты прибыли на Дворцовую, их там ожидали около пяти машин ОМОНа и не меньше пяти автобусов для задержанных. Как передает ОВД-Инфо, хватать людей стали внезапно и без объяснений. Между тем “Помощь задержанным в Питере” сообщает, что задержания начались после жалобы провокатора из НОД, находившегося на Дворцовой вместе с силовиками.

Журналист “Эха Москвы в Петербурге” Арсений Веснин написал в своем твиттере со ссылкой на очевидца, что один из демонстрантов попытался убежать, но его догнали и жестко задержали. “Через несколько минут его на носилках заносили в скорую”, – добавил журналист.

По данным ОВД-Инфо, 16-17 человек доставлены в городской ОП-1, шестеро – в ОП-28, пятеро – в ОП-71. Полицейские сообщали, что намерены оформить на задержанных протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Однако ближе к вечеру из ОП-1 всех задержанных освободили без оформления протоколов.

По информации Фонтанки.Ру, 2 апреля Расторгуев был задержан еще до начала прогулки, по пути к Гостиному двору. Неделей позже, 9-го числа, акция прошла без задержаний.