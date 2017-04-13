Четверг, 13 апреля 2017

Группа членов Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко, а также депутатов Госдумы повторно внесла в нижнюю палату законопроект о введении новой памятной даты 19 апреля – годовщины аннексии Крымского ханства Россией в 1783 году. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

В базе законопроектов Госдумы по состоянию на 11:15 пятницы карточка и текст документа, однако, отсутствуют.

Один из авторов законопроекта – член Совфеда от аннексированного Крыма, лидер “Русской общины Крыма” Сергей Цеков – заявил, что Екатерина II издала манифест об аннексии полуострова “по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн”. Подписание этого документа, по словам Цекова, “стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России”.

“В манифесте говорится именно о защите, покровительстве, нет даже терминов “присоединение”, “включение”, тем более какого-либо намека на силовой захват, принуждение Крыма, – подчеркнул член Совфеда. – Дело в том, что до принятия манифеста Крым имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия, славянской письменности и культуры”.

Цеков также заметил, что после аннексии полуострова “жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений”.

Первый законопроект о праздновании годовщины аннексии был внесен в Госдуму 20 июля 2015 года. Его авторами выступили только четыре сенатора от аннексированных Крыма и Севастополя: Цеков, а также Ольга Ковитиди, Андрей Соболев и Ольга Тимофеева. Утверждалось, что инициатива получила одобрение в ряде комитетов Совфеда, а также в МИДе, Минобороны, Минкульте и в крымском “совете министров”. В Российской академии наук выбор в качестве памятной даты дня 19 апреля признали исторически обоснованным.

Однако 25 февраля 2016-го совет Госдумы вернул законопроект авторам – как указывалось, “для выполнения требований Конституции Российской Федерации и регламента Государственной думы”.

После аннексии Крымского ханства в 1783 году Екатерина II проводила политику вытеснения крымских татар из их страны. Значительная часть коренного населения Крыма выехала на территорию Османской империи – в Добруджу (нынешняя территория Румынии). В Румынии сохраняется крупная крымскотатарская община, члены которой знают свой язык и придерживаются ислама. Нынешняя вице-премьер страны Севиль Шайдех является по отцу турчанкой, а по матери крымской татаркой.