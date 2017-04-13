Четверг, 13 апреля 2017

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов в Чечне постигнет “возмездие Аллаха”. Об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва”.

“Я не хочу этих людей называть людьми. Это существо ответит по букве закона. Насчет возмездия: возмездие всевышнего Аллаха их настигнет непременно. Они не только чувства некоторых задели – задели весь чеченский народ, задели духовенство, задели самое святое. Надо было бояться тогда, когда они распространяли необоснованную клевету. Бояться надо было, что их привлекут к ответственности. Сейчас они уже в любом случае ответят, ответят по букве закона Российской Федерации”, – сказал Межиев.

Так клирик прокомментировал заявление “Новой газеты” об угрозах, поступивших из Чечни в адрес ее сотрудников.

Как сообщает Интерфакс, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили обращение главреда “Новой” Дмитрия Муратова об угрозах журналистам. Для оспаривания клеветнических публикаций есть законные способы, сказал чиновник. “Незаконных методов воздействия” на журналистов, заверил он, в Кремле не одобряют.

В то же время Песков заметил, что ему не известно о преследованиях гомосексуалов в Чечне и обращениях по этим фактам к правоохранителям.

Член Совета по правам человека Чечни Хеда Саратова заявила, что людей, о которых шла речь в статье “Новой газеты”, задержали в декабре прошлого года за пособничество терроризму, а не за нетрадиционную ориентацию, сообщает РБК. Саратова вновь назвала “клеветой” утверждения о наличии в Чечне гомосексуалов. Ранее она заявляла, что чеченское общество не осудит даже “крайнюю меру” в отношении таких людей. Позже Саратова объяснила эти высказывания своей “невменяемостью”.

Между тем Президиум Союза Журналистов Москвы призвал власти пресечь угрозы в адрес журналистов “Новой”. “Президиум Союза журналистов Москвы не может молчать и бездействовать в данной ситуации, – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. – Мы настаиваем, чтобы российские власти, Следственный комитет пресекли подобные действия, мешающие журналистам выполнять свой профессиональный долг и подвергающие опасности жизнь работников СМИ”.

Об открытых угрозах, поступивших из Чечни по адресу журналистов, “Новая” сообщила в четверг. Как говорилось в публикации, 3 апреля в Чечне состоялось собрание авторитетных религиозных и общественных деятелей, на котором Адам Шахидов, советник главы региона Рамзана Кадырова, публично обвинил журналистов издания в клевете и назвал их “врагами нашей веры и нашей родины”. Собрание приняло резолюцию с призывом к “возмездию” “подстрекателям”. Выступления Шахидова и других богословов транслировались по чеченскому телевидению и широко разошлись в соцсетях, вызвав волну нетерпимых комментариев. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами”.

После выпуска этой публикации сайт издания подвергся DDoS-атаке.

Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина, в пятницу “Новая газета” обратилась в Басманный райсуд Москвы с жалобой на бездействие СКР после публикаций о преследованиях гомосексуалов в Чечне. Издание просит признать незаконным бездействие председателя ведомства Александра Бастрыкина и обязать его начать проверку фактов, изложенных в статьях.

Между тем группа экспертов при Управлении верховного комиссара ООН по правам человека выпустила заявление в связи с сообщениями о преследованиях гомосексуалов в Чечне. “Мы призываем власти положить конец преследованию лиц в Чеченской Республике, которых считают геями или бисексуалами и которые живут в атмосфере страха, поддерживаемой гомофобскими заявлениями местных властей”, – говорится в документе. Эксперты также призвали расследовать все случаи незаконных задержаний, пыток, похищений и убийств гомосексуалов.

1 апреля “Новая газета” опубликовала статью Елены Милашиной о массовых задержаниях чеченских мужчин, которых подозревают в гомосексуальности. Как говорилось в публикации, были задержаны больше 100 человек. В Чечне эту информацию назвали ложью. При этом чиновники отрицали само наличие в регионе гомосексуалов и одновременно заявляли, что гомосексуалы заслуживают смерти.

5 апреля появилась еще одна статья Милашиной. В ней сообщалось, что задержанных содержат в секретной тюрьме в Аргуне. Инициаторами преследования в публикации были названы спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Лорд) и начальник ОМВД по Аргуну Аюб Катаев.