Четверг, 13 апреля 2017

Мосгорсуд снизил бывшему сопредседателю этнополитического объединения “Русские” Александру Белову (Поткину), осужденному к семи с половиной годам общего режима по обвинениям в экстремизме и отмывании денег, срок заключения более чем вдвое – до трех с половиной лет. Об этом сообщает РАПСИ.

При рассмотрении апелляционной жалобы политзека суд отменил приговор в части пунктов “а”, “б” части 4 статьи 174 УК (отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере). Материалы по этим эпизодам возвращены прокурору для устранения нарушений. Соответственно отменены и штраф 600 тысяч рублей, назначенный Поткину по обвинению в отмывании денег, и решение об удовлетворении гражданского иска на сумму 4,9 миллиарда рублей, поданного к политику БТА-банком.

Таким образом, Поткина объявили виновным лишь в экстремизме – по пункту “в” части 2 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды в составе организованной группы), а также по статьям 282.1 (организация экстремистского сообщества) и 280 (публичные призывы к экстремизму). Из дополнительных наказаний в силе оставлен лишь запрет в течение трех лет после освобождения руководить общественными организациями и участвовать в их деятельности.

Приговор вступил в законную силу. В течение 10 дней после получения на руки соответствующего уведомления Поткина этапируют в колонию.

Будут ли материалы об отмывании денег вновь переданы в суд после устранения указанных апелляционной инстанцией нарушений, из публикации не понятно.

Рассмотрение апелляции Поткина первоначально было назначено на 2 марта, однако тогда слушания отложили для ознакомления политзека и его адвокатов с дополнительными материалами дела. 29 марта слушания вновь перенесли. Рассмотрение жалобы, как указывается на сайте суда, прошло в два заседания – 7 и 14 апреля.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года. Первоначально ему инкриминировалась только 174-я статья УК. 17 октября политика отправили под домашний арест, однако уже 23-го числа меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО. В дальнейшем в дело были добавлены обвинения в экстремизме.

Как утверждалось, политик организовал сообщество, ставившее задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В эту структуру, заявляется в деле, входили граждане как Казахстана, так и России. Чтобы получить средства для деятельности сообщества, Поткин якобы и участвовал в отмывании 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым.

По информации ОВД-Инфо, по 282-й статье был квалифицирован вмененный Поткину эпизод о подготовке по заказу Аблязова “цветной революции” – акции “Злой казах”. Как заявляется в деле, подготовка к этой акции проходила в Киргизии.

280-ю статью Поткину вменили последней. В основу обвинения лег посвященный политику эпизод документального фильма “Срок” о деятельности несистемной оппозиции.

Сам Поткин вину полностью отверг. Политик заявлял, что его арестовали, после того как он отказался участвовать в акции против Игоря Коломойского – украинского олигарха и тогдашнего губернатора Днепропетровской области. “Речь шла об организации ликвидации, убийства или лоббировании ареста на территории Франции Игоря Коломойского, – рассказывал Поткин. – Видимо, поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву”.

Дело политзека направили сначала в Нагатинский райсуд Москвы, однако в ходе предварительных слушаний передали в Мещанский. Процесс вел судья Альберт Тришкин. В прениях сторон прокурор запрашивал для Поткина девять лет общего режима. Приговор Тришкин вынес 24 августа 2016 года (

ФОТО, ВИДЕО).

В декабре стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить Поткину 2,5 тысячи евро компенсации за необоснованно долгое содержание в СИЗО до приговора. Россия признала нарушение, однако политзек от предложенного мирового соглашения отказался, после чего Страсбургский суд вынес одностороннюю декларацию в его пользу.