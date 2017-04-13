Четверг, 13 апреля 2017

Администрация ИК-5 в Рубцовске Алтайского края официально извинилась перед Ильдаром Дадиным в связи с его реабилитацией. Письмо за подписью начальника колонии подполковника Ивана Ламтюгина опубликовала жена бывшего политзаключенного Анастасия Зотова.

В документе отмечается, что в связи с отменой приговора из-за отсутствия в действиях Дадина состава преступления, он имеет право на реабилитацию. “Приносим Вам официальные извинения от имени Российской Федерации”, – написал начальник ИК-5.

Между тем в соответствии со статьей 135 УПК говорится: “Прокурор от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред”. Почему обязанность извиняться была возложена на сотрудника ФСИН, неизвестно.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признано право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

Однако руководство колонии ИК-5 отказывалось отпускать политзаключенного до получения фельдъегерской связью документов из ВС. Адвокаты Дадина направили в ЕСПЧ жалобу на незаконное удержание активиста в колонии. Страсбургский суд обязал Россию до 27 февраля дать ответ по этой жалобе. На свободу Дадин вышел только 26 февраля.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, Дадин был лишен свободы 2 года 1 месяц – с 30 января 2015 года (не считая времени с 15 января 2015-го, когда он отбывал 15-суточный арест за акцию в поддержку Алексея Навального; перед окончанием срока ареста его и задержали для возбуждения уголовного дела). В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.