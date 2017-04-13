Четверг, 13 апреля 2017

Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения, почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу… Выступавший по этому предмету заместитель постоянного представителя Сафронков сказал ровно то, что требовалось в этой ситуации. Уверяю вас, он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел

Русь героями богата,

Словно вылита она

Из гранита и булата,

И прихода супостата

Не боится вся страна.

Не обдаст врагов картечью,

Не покажет им штыка,

Но отбросит перед сечью

Молодецкой русской речью,

Просолив ее слегка.

Этой речью, сочной, рьяной,

Крепкой, цепкой так и сяк,

Забубенной, грозной, пряной,

Удальством славянским пьяной,

Едкой, меткой, как кулак.

Кто ж противиться нам может?

Славянин перед врагом

Руку за ухо заложит,

Гаркнет, свистнет и положит

Супостатов всех кругом.

Дмитрий Минаев (1835-1889), русский поэт. “Мотивы русских поэтов. (5. Мотив бешено-московский)”