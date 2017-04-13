Четверг, 13 апреля 2017

Глава фондов “Дар” и “Соцгоспроект”, заместитель председателя правления Газпромбанка Илья Елисеев намерен подать в суд в связи с расследованием ФБК “Он вам не Димон”. Об этом однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева заявил в интервью “Коммерсанту”.

“Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о “Даре” и его компаниях, хотя я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей, – сказал Елисеев. – Я вижу, как в моей стране ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы”.

В интервью Елисеев назвал “чушью” утверждения ФБК о том, что он фактически управляет недвижимостью премьера. заявил, что усадьба Черневых в городе Плес, которую ФБК называл частью незаконных владений премьера и где был обнаружен пресловутый “дом для уточки”, принадлежит ему. “Сейчас это представительская резиденция топового уровня, каких в России немного. Там гостят помимо Дмитрия Медведева и другие известные люди: крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели. ФБК постоянно называет этот объект дачей. Ну если уж это и чья-то дача, то тогда, наверное, моя. Тем более что, в отличие от премьера, я приезжаю туда регулярно в силу служебной необходимости и, в отличие от Дмитрия Анатольевича, проживание свое не оплачиваю”- сказал глава фонда “Дар”.

Основатель ФБК Алексей Навальный отметил, что правдой в интервью Елисеева можно назвать только несколько абзацев, не имеющих прямого отношения к обвинениям в коррупции.

“Если дача в Плесе принадлежит тебе, а не Медведеву, то почему там официально располагается подразделение ФСО? Если дача в Плесе принадлежит тебе, а не Медведеву, то почему над ней официальная бесполетная зона? У нас над дачей каждого зампреда Газпромбанка небо закрывают?” – обращается Навальный к Елисееву.

В четверг стало известно, что миллиардер Алишер Усманов подал в Люблинский райсуд Москвы иск о защите чести и достоинства к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией.

О намерении судиться с Навальным и ФБК Усманов объявил во вторник. Поводом он назвал упоминание о себе в расследовании ФБК. Как выяснил ФБК, несколько фондов, связанных с лицами из окружения Медведева, получали от бизнесмена деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду “Соцгоспроект” компания Усманова USM Holdings передала участок с домом в Одинцовском районе Подмосковья.

Сам Усманов уверяет, что передача этого участка “Соцгоспроекту” была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что бизнесмен лжет. Как поясняет политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

В пресс-службе USM Holdings заявили, что участок площадью 12 гектаров в Успенском находился в собственности “Групп ист инвест”, с которой у “Соцгоспроекта” было соглашение о совместном освоении участка. По словам представителя “Групп ист инвест”, там планировалось возвести коттеджный поселок: эта фирма должна была предоставить землю, а фонд – обеспечить финансирование.