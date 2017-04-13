Четверг, 13 апреля 2017

В Иерусалиме палестинец в скоростном трамвае напал на молодую женщину из Великобритании с ножом. Позже женщина скончалась от ран в больнице. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полицию.

Погибшей было 25 лет, ее имя не называется. По утверждению полиции, женщина скорее всего была студенткой и приехала в страну в качестве туриста.

Кроме того, пострадали еще два человека: 30-летняя беременная женщина получила удар в живот в результате внезапной остановки трамвая, а 50-летний мужчина повредил ногу, попытавшись покинуть транспортное средство.

Полиция задержала убийцу, он был арестован. Его опознали как 57-летнего жителя Иерусалима Джамиля Тамими. Известно, что Тамими страдает психическим заболеванием. Ранее в этом году он пытался покончить с собой, а в 2011-м обвинялся в сексуальных домогательствах к собственной дочери.

Силы безопасности перешли в Иерусалиме в режим повышенной готовности на пасхальные праздники, когда тысячи людей посетят город. Армия на праздники закрыла западный берег Иордана.

Подобные нападения на людей, в том числе с использование оружия, начались в Иерусалиме полтора года назад. За это время от таких атак погибли 45 человек. При этом часто преступники страдали от личных проблем и надеялись совершить самоубийство, погибнув от пули полицейского или солдата.

Акты террора со стороны палестинцев, названные интифадами “одиноких волков”, начались в октябре 2015 года. Всего с того времени, по данным AFP, были убиты около 250 участвовавших в нападениях мигрантов из Палестины, Судана и Иордании. При этом в ряде случаев участники нападений не были связаны ни с какими террористическими группами.