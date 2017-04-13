Четверг, 13 апреля 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об экстремизме, возбужденному против бывшего замполпреда Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Виталия Гулия. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на Дагира Хасавова, адвоката чиновника. Дело направлено в Басманный райсуд Москвы.

Гулий был задержан 28 января в московском аэропорту Домодедово. Бывшего чиновника сняли с самолета на Кишинев и отправили в ИВС. Гулий собирался лететь к 93-летней матери, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.

30 января следователь управления по расследованию особо важных дел столичного главка СКР предъявил задержанному обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). В редакции, действовавшей на момент, которым датирован вмененный бывшему чиновнику эпизод, она предусматривает до четырех лет колонии.

После этого Гулий был освобожден под подписку о невыезде. Как сообщал Хасавов, первоначально следователь намеревался подать в суд ходатайство об аресте бывшего чиновника, однако в результате “согласованных действий и рассмотрения аргументов защиты” изменил свое решение.

Дело против Гулия возбудили за книгу “Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника” (М.: Алгоритм, 2015). Как утверждалось в заключении психолого-лингвистической экспертизы, в главе “Евреи во власти” присутствуют признаки возбуждения ненависти к этому народу. В то же время авторы исследования отмечали, что побуждений к каким-либо конкретным действиям по мотивам ненависти в тексте нет.

Сам Гулий вину не признает. Хасавов заявлял, что, по его мнению, “судебной перспективы это дело не имеет”.

Адвокат также утверждал, что преследование его подзащитного было начато по доносу сенатора-единороса Франца Клинцевича. Сам Клинцевич, однако, заявил, что доносов на Гулия ни в какие инстанции не писал.

Как сообщал Хасавов, “Алгоритм” выпустил лишь 500 сигнальных экземпляров книги Гулия, которые “разошлась по чиновничьим кабинетам”. Оставшуюся часть тиража издатель печатать отказался. “Пришли некие люди, все запрещено, мы ничего выпускать не будем”, – передавал юрист аргументы “Алгоритма”, приведенные в издательстве во время переговоров, прошедших примерно за два месяца до задержания Гулия.

Также адвокат заявлял, чтовсе наличные экземпляры книги “Подножие российского Олимпа” СКР изъял.

Гулию 64 года. Он родился и до конца 1980-х годов жил на Сахалине. В 1989-м избран народным депутатом СССР, был членом Верховного совета Союза. В 1991-1993 годах – представитель президента России в Сахалинской области. Далее работал на руководящих должностях в администрации президента. Заместителем полпреда Путина на Дальнем Востоке был в 2000-2001 годах. В дальнейшем значительных постов не занимал.