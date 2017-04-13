Четверг, 13 апреля 2017

Газета “Ведомости” признала ошибку, допущенную сотрудниками издания при подготовке статьи о выводе денег через связанную с бизнесменом Михаилом Фридманом нидерландскую телекоммуникационную компанию. Об этом сообщает RNS со ссылкой на шеф-редактора издания Дмитрия Симакова.

“Михаил Фридман, к сожалению, прав – за комментариями по статье мы обратились не по адресу. Эта вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции”, – заявил Симаков.

Как сообщали “Ведомости”, вопросы Михаилу Фридману газета направила через гендиректора ЗАО “Темафон” и ЗАО “Тематика” Сергея Горбунцова. До 2009 года обе компании контролировались через кипрскую M.I.P.R структурами партнера Фридмана Ваги Енгибаряна и Vimpelcom. Потом они были переданы вместе с активами испанского холдинга Zed Worldwide семьи Перес Долсет в нидерландскую Zed+. Между тем на этапе подготовки статьи Горбунцов заявил “Ведомостям”, что передал вопросы российским совладельцам компаний, но те якобы отказались от комментариев.

Как заявляет Симаков, издание готово исправить ошибку, предоставив Фридману возможность опубликовать материал “в виде письма читателя”. По мнению Симакова, допущенная ошибка “не может иметь цену уголовного преследования в отношении автора статьи”.

13 марта стало известно, что Фридман подал в Останкинский райсуд Москвы иск о защите чести и достоинства к издателю газеты “Ведомости” Глебу Прозорову и журналисту Ивану Васильеву. Поводом для иска стала опубликованная 27 февраля 2016 года статья Васильева “Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о “русской мафии”. В публикации рассказывалось о схеме вывода денег через связанную с Фридманом нидерландскую телекоммуникационную компанию Zed+. В статье утверждалось, что выведенные средства шли на взятки высокопоставленным российским чиновникам.