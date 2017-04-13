Четверг, 13 апреля 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полицейскому (часть 1 статья 19.3 КоАП) на столичной антикоррупционной акции 26 марта. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как утверждалось в протоколе, 26 марта около 14:10 Мальцев, участвуя в несогласованном шествии по 1-й Тверской-Ямской улице, беседовал с другими протестующими. Подошедшие полицейские, представившись, предупредили его о недопустимости “противоправных действий”, однако тот продолжил шествие. На предложение пройти в машину для оформления протокола политик ответил отказом.

Мальцев в суде возразил: “Согласовано, не согласовано – к нам не имеет отношения. Мы гуляем с товарищами”. От полицейских, заметил политик, он не вырывался, но другие участники акции его оттеснили. Пояснения Мальцева были подтверждены видеозаписью, продемонстрированной по ходатайству адвоката Сергея Бадамшина.

В ходе слушаний были опрошены несколько полицейских, в том числе из 2-го оперполка УМВД по Москве, а также свидетели защиты, участвовавшие вместе с Мальцевым в акции.

Разбирательство заняло почти четыре часа. Поддержать оппозиционера пришло большое число сторонников. В зале суда нашлось место лишь для части из них; остальные ожидали решения на улице у входа.

Бадамшин заявил, что арест политика будет обжалован.

Мальцев был задержан в четверг в своей квартире в Саратове после обыска, начавшегося в 4 часа утра. Следователь по расследованию особо важных дел областного главка СКР Илья Литвинов явился к политику в сопровождении оперативников и собровцев. Дверь в квартиру выпилили болгаркой, а проводной интернет перед этим отключили.

По окончании обыска Мальцева увезли и незадолго до полудня отправили самолетом в Москву. Перед вылетом у оппозиционера случился сердечный приступ.

Позже стало известно, что обыск прошел по делу, открытому по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти; до 10 лет колонии) после акции на Тверской.

В Москве Мальцева доставили в ОП “Тверской”, а после оформления протокола отправили ночевать в ОП олимпийского комплекса “Лужники”. Оттуда политика в пятницу и доставили в суд.

О проведении в четверг действий по уголовному делу, в связи с которым задержали Мальцева, адвокат Бадамшин не упоминал.

Между тем сопредседатель Партии националистов Иван Белецкий, допрошенный в четверг в УМВД по Москве на Петровке, 38 в качестве свидетеля по делу об акции, сообщал, что всего по факту протестов на Тверской возбуждено пять уголовных дел. В числе подозреваемых по ним он назвал Мальцева и инициатора акции – лидера Партии прогресса Алексея Навального.

Ближе к вечеру 13 апреля СКР объявил об аресте четырех обвиняемых по делу о нападении на полицейских: 40-летнего Александра Шпакова, 32-летнего Станислава Зимовца, 28-летнего Юрия Кулия и 31-летнего Андрея Косых. Всем им вменяется 318-я статья УК.

При этом выяснилось, что задержания и аресты начались фактически сразу после акции. Шпакова отправили в СИЗО еще 28 марта, Зимовца – 1 апреля, а Кулия – 6-го. Лишь Косых был арестован 13-го числа.

Известно, что Кулий и Зимовец были задержаны на акции и 28 марта оштрафованы: первый по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения), второй – по части 5 этой же статьи (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

СКР также сообщил, что Кулий и Косых “добровольно дали подробные показания по обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме”.