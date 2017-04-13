Четверг, 13 апреля 2017

Здоровье основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева, который уже 10 дней держит голодовку протеста, серьезно ухудшилось. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов, прибывший в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону на очередное заседание повторного процесса Зейтуллаева.

За время голодовки, написал юрист, политзек потерял 6,2 килограмма веса. “Стоя говорить Руслан уже не может”, – заметил Курбединов.

В время заседания Зейтуллаеву вызывали скорую помощь. После этого судьи по собственной инициативе допросили фельдшера, которая осматривала голодающего.

Между тем в ходатайстве Курбединова о допросе экспертов, понятых, участкового полицейского и иных лиц коллегия отказала.

Голодовку Зейтуллаев объявил на предыдущем заседании по своему делу, прошедшем 4 апреля. Политзек выдвинул три требования. Первое – прекращение преследования всех крымских татар по делам об экстремизме и терроризме, а также по “делу 26 февраля”. Второе – обеспечение доступа представителей МИД Украины к нему в ростовский СИЗО-1. Третье – отмена приговоров трем другим фигурантам севастопольского дела мусульман: Нури (Юрию) Примову, Рустему Ваитову и Ферату Сайфуллаеву, – которые уже отбывают сроки в колониях. Политзек подчеркнул, что их преследуют исключительно по национальному и религиозному признаку.

Как уточняет QHA, режим голодовки Зейтуллаева несколько мягче общепринятого: политзек пьет не только воду, но и чай без сахара.

Ни одно из требований голодовки до сих пор не выполнено. В понедельник “Крым.Реалии” со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИДа Марьяну Бецу передавали, что консулы упорно пытаются получить разрешение на встречу с Зейтуллаевым в СИЗО, однако российская сторона такого разрешения не дает.

31-летний Зейтуллаев – рабочий-строитель из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Он был арестован 23 января 2015 года. Политзеку вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного.

Согласно фабуле дела, которое вел крымский главк ФСБ, в марте 2014 года Зейтуллаев организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку “Хизб ут-тахрир” для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждается, от Примова, Ваитова и Сайфуллаева он требовал вести пропаганду идей “Хизб ут-тахрир”, вербовать новых членов, а в дальнейшем – организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также во время первого процесса.

В прениях сторон прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева – 8 лет общего, для Примова и Ваитова – 7 лет общего режима. В отличие от основного фигуранта, остальным троим вменялась часть 2 статьи 205.5 кодекса (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент инкриминированных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия СКОВСа под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2 и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом.

Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия Верховного суда в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

В последнем слове на слушаниях в ВС Зейтуллаев подчеркнул: “Меня судят за мои мысли. Я их не поменяю и буду считать, что я прав. Никакой я не террорист, это ложь. Я мусульманин, крымский татарин, поэтому меня преследуют”.

Слушания по существу дела в рамках повторного процесса Зейтуллаева открылись 13 февраля. Имена судей, насколько известно, в СМИ и соцсетях не уточнялись. Известно, что обвинение поддерживает тот же прокурор, что и в первом процессе. Наряду с Курбединовым интересы политзека представляет адвокат Эдем Семедляев. Кроме того, судьи навязали Зейтуллаеву защитника по назначению, несмотря на отвод, заявленный подсудимым.

Между тем приговоры Примову, Ваитову и Сайфуллаеву после рассмотрения апелляции в ВС вступили в законную силу. Примов содержится в марийской ИК-5 в поселке Ясный Советского района, Ваитов – в ИК-1 в Кургане, а Сайфуллаев – в кировской ИК-17 в Омутнинске. Две последние колонии имеют репутацию пыточных.

В конце марта стало известно, что Ваитова администрация колонии трижды отправляла в ШИЗО за отказ стать доносчиком.