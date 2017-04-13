Здоровье голодающего политзека Зейтуллаева серьезно ухудшилось
Здоровье основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева, который уже 10 дней держит голодовку протеста, серьезно ухудшилось. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов, прибывший в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону на очередное заседание повторного процесса Зейтуллаева.
За время голодовки, написал юрист, политзек потерял 6,2 килограмма веса. “Стоя говорить Руслан уже не может”, – заметил Курбединов.
В время заседания Зейтуллаеву вызывали скорую помощь. После этого судьи по собственной инициативе допросили фельдшера, которая осматривала голодающего.
Между тем в ходатайстве Курбединова о допросе экспертов, понятых, участкового полицейского и иных лиц коллегия отказала.
Голодовку Зейтуллаев объявил на предыдущем заседании по своему делу, прошедшем 4 апреля. Политзек выдвинул три требования. Первое – прекращение преследования всех крымских татар по делам об экстремизме и терроризме, а также по “делу 26 февраля”. Второе – обеспечение доступа представителей МИД Украины к нему в ростовский СИЗО-1. Третье – отмена приговоров трем другим фигурантам севастопольского дела мусульман: Нури (Юрию) Примову, Рустему Ваитову и Ферату Сайфуллаеву, – которые уже отбывают сроки в колониях. Политзек подчеркнул, что их преследуют исключительно по национальному и религиозному признаку.
Как уточняет QHA, режим голодовки Зейтуллаева несколько мягче общепринятого: политзек пьет не только воду, но и чай без сахара.
Ни одно из требований голодовки до сих пор не выполнено. В понедельник “Крым.Реалии” со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИДа Марьяну Бецу передавали, что консулы упорно пытаются получить разрешение на встречу с Зейтуллаевым в СИЗО, однако российская сторона такого разрешения не дает.
31-летний Зейтуллаев – рабочий-строитель из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Он был арестован 23 января 2015 года. Политзеку вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного.
Согласно фабуле дела, которое вел крымский главк ФСБ, в марте 2014 года Зейтуллаев организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку “Хизб ут-тахрир” для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждается, от Примова, Ваитова и Сайфуллаева он требовал вести пропаганду идей “Хизб ут-тахрир”, вербовать новых членов, а в дальнейшем – организовывать собственные подразделения этой структуры.
Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также во время первого процесса.
В прениях сторон прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева – 8 лет общего, для Примова и Ваитова – 7 лет общего режима. В отличие от основного фигуранта, остальным троим вменялась часть 2 статьи 205.5 кодекса (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент инкриминированных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии.
Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия СКОВСа под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2 и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом.
Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.
Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия Верховного суда в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.
В последнем слове на слушаниях в ВС Зейтуллаев подчеркнул: “Меня судят за мои мысли. Я их не поменяю и буду считать, что я прав. Никакой я не террорист, это ложь. Я мусульманин, крымский татарин, поэтому меня преследуют”.
Слушания по существу дела в рамках повторного процесса Зейтуллаева открылись 13 февраля. Имена судей, насколько известно, в СМИ и соцсетях не уточнялись. Известно, что обвинение поддерживает тот же прокурор, что и в первом процессе. Наряду с Курбединовым интересы политзека представляет адвокат Эдем Семедляев. Кроме того, судьи навязали Зейтуллаеву защитника по назначению, несмотря на отвод, заявленный подсудимым.
Между тем приговоры Примову, Ваитову и Сайфуллаеву после рассмотрения апелляции в ВС вступили в законную силу. Примов содержится в марийской ИК-5 в поселке Ясный Советского района, Ваитов – в ИК-1 в Кургане, а Сайфуллаев – в кировской ИК-17 в Омутнинске. Две последние колонии имеют репутацию пыточных.
В конце марта стало известно, что Ваитова администрация колонии трижды отправляла в ШИЗО за отказ стать доносчиком.