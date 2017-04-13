Четверг, 13 апреля 2017

Французские следователи потребовали у Европарламента лишить кандидата в президенты Франции от партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен парламентского иммунитета. Об этом сообщает RFI.

Ле Пен обладает неприкосновенностью как депутат Европарламента. Запросы о снятии иммунитета следователи в конце марта отправили в прокуратуру. Согласно процедуре, прокуратура передаст их во французский Минюст, а уже министерство отправит в Европарламент.

Следователи просят лишить Ле Пен неприкосновенности, чтобы допросить нескольких членов “Национального фронта” по делу о фиктивном трудоустройстве. Ле Пен подозревают в том, что она наняла нескольких членов партии помощниками в Европарламенте, тогда как на самом деле они работали в штабе “Национального фронта”. Проведенное ранее парламентское расследование показало, что Ле Пен могла незаконно растратить около 300 тысяч евро.

При этом отмечается, что у кандидата от “Национального фронта” мало шансов лишиться неприкосновенности в период президентских выборов. Ле Пен – один из фаворитов гонки, а дебаты в Европарламенте по поводу лишения иммунитета могут продлиться несколько месяцев.

2 марта Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета по делу о распространении изображений насилия. Дело против кандидата в президенты возбудили за публикацию ею в своем твиттере фотографий казней, проводимых боевиками ИГ. По этому делу Ле Пен грозит до трех лет лишения свободы со штрафом до 75 тысяч евро.

Ле Пен, лидер ультраправого “Национального фронта”, считается одним из фаворитов президентской гонки. Она заявляет о намерении “предоставить Франции независимость от США и НАТО”, инициировать референдум о выходе страны из Евросоюза, а также отменить санкции против Москвы и согласиться с аннексией Крыма.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Согласно опросам, фаворит гонки – независимый кандидат Эммануэль Макрон. Второе место по популярности занимает Ле Пен, третье – лидер “Республиканцев” Франсуа Фийон, четвертое занимает кандидат от ультраправой “Непокорной Франции” Жан-Люк Меланшон, пятое – кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон. Если победитель не будет выявлен в первом туре выборов, второй должен пройти 7 мая.