Четверг, 13 апреля 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Юлия Сафина арестовала экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова по делу о получении взятки в особо крупном размере до 12 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

Взять Маркелова под стражу ходатайствовало следствие.

Адвокат Маркелова заявил, что будет обжаловать решение об аресте. По его словам, чиновник активно сотрудничает со следствием и дает показания.

В суде бывший глава Марий Эл отказался признать вину. Маркелов утверждает, что легшая в основу уголовного дела сделка с птицефабрикой не была фиктивной. Также Маркелов рассказал о желании продолжить политическую карьеру. По его словам, он собирался стать депутатом заксобрания Марий Эл. Кроме того, чиновник пожаловался на плохое здоровье. Маркелов сказал, что страдает тахикардией и болезнью Бехтерева, с ним может случиться инфаркт, поэтому он не может находиться в следственном изоляторе.

Ранее суд взял под стражу на такой же срок другую фигурантку дела – директора марийской телекомпании “12 регион” Наталью Кожанову.

В пятницу СКР предъявил обвинение Маркелову. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Маркелова обвиняют по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей наказание от 8 до 15 лет колонии. Другой фигурантке дела,Кожановой, вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Третий фигурант, бизнесмен Николай Криваш, обвиняется по части 5 статьи 291 УК (дача взятки в особо крупном размере),он может лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову взятку в размере 235 миллионов рублей от являвшегося на тот момент директором птицефабрики “Акашевская” Криваша за содействие в получении господдержки.

Между тем президиум Марийского регионального отделения “Единой России” решил приостановить членство Маркелова в партии. “Членство приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Маркелова. Приостановка будет действовать до результатов рассмотрения”, – сообщил представитель мордовских единоросов.

13 апреля сотрудники СКР при оперативной поддержке ФСБ задержали Маркелова по делу о взятке. Обыски по делу прошли в Москве, в квартире дочери бывшего главы региона, в доме его жены, а также в Марий Эл. Дело Маркелова ведет центральный аппарат СКР.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 года. В 2005-м Европарламент принял резолюцию, в которой заявлялось о дискриминации марийцев в регионе. В сентябре 2015-го в интернете появилась видеозапись, на которой Маркелов, выступая перед жителями села Шимшурга, грозился перекопать дорогу, если они не проголосуют за “Единую Россию”. Позже чиновник заявил, что пошутил.

6 апреля Владимир Путин издал указ об отставке Маркелова. Как утверждалось, чиновник уходит с поста по собственному желанию. И.о. главы региона до сентябрьских прямых выборов был назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, бывший замполпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.

СМИ писали, что Маркелов может стать членом Совфеда от Марий Эл.