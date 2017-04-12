Среда, 12 апреля 2017

В Саратове в своей квартире задержан политик-националист, № 2 в федеральном списке ПАРНАС на сентябрьских выборах в Госдуму Вячеслав Мальцев. Об этом сообщают “Свободные новости”.

Как уточняет ОВД-Инфо, около 4 утра в четверг к Мальцеву явился с обыском следователь по расследованию особо важных дел областного главка СКР Илья Литвинов в сопровождении оперативников и собровцев. Дверь в квартиру выпилили болгаркой, а проводной интернет перед этим отключили.

Литвинов предъявил Мальцеву постановление об обыске, вынесенное Басманным райсудом Москвы. Жена политика начала вести прямую трансляцию происходящего в Pericsope, однако после споров с визитерами смартфон у нее по распоряжению Литвинова изъяли. На видео попали кадры, на которых Мальцев успокаивает плачущую малолетнюю дочь, а также пререкательства по поводу понятых. Вызвать независимых понятых следователь отказался.

По окончании обыска политика увезли. Как сообщил со ссылкой на источники в Саратове функционер Партии прогресса Леонид Волков, в 11:20 Мальцева отправили самолетом в Москву. У оппозиционера случился сердечный приступ, и он не может говорить, также написал Волков.

Функционер писал, что в самолет Мальцева погрузили на носилках. На видео из аэропорта задержанный, однако, идет самостоятельно, хотя и держится за сердце.

После обеда “Свободные новости” передали со ссылкой на адвоката Игоря Элифханова, что политик находится в столичном ОП “Тверской”. Юрист рассказал, что не имеет информации о состоянии здоровья своего клиента, поскольку к Мальцеву его не допускают.

Между тем в Москве задержаны сопредседатель Партии националистов, один из организаторов Русского марша Иван Белецкий и правый активист Юрий Горский. Известно, что Горского также задержали после обыска. Как и Мальцев, Горский доставлен в ОП “Тверской”.

Кроме того, обыски прошли у двух сторонников Мальцева – это соведущий видеоблога Мальцева “Артподготовка” саратовец Сергей Окунев и некто Алексей из Уссурийска. Окунев после обыска был доставлен в областной главк СКР.

Позже стало известно, что обыски прошли и в поселке Лохино Одинцовского района Подмосковья, где находится “народный дом” проекта “Артподготовка”. Там задержаны как минимум двое; сообщается, что их доставили в местный отдел полиции.

ТАСС со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”, передает, что Мальцев задержан по делу, открытому по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти; от 5 до 10 лет колонии) после антикоррупционной акции 26 марта на Тверской улице в Москве. Официально эта информация пока не подтверждена.

Однако ОВД-Инфо сообщает, что сторонники Мальцева связывают обыски и задержания с делом, возбужденным после сюжета РЕН-ТВ, вышедшего в сентябре 2016 года. Телеканал продемонстрировал видео, на котором Мальцев с Белецким и нынешним лидером Партии националистов Дмитрием Демушкиным якобы обсуждают планы захвата власти.

При этом сторонник Мальцева Сергей Рыжов рассказал “Свободным новостям”, что, по его сведениям, политик имеет в деле статус свидетеля.

Позже в четверг СКР сообщил о предъявлении обвинения по статье 318 четверым участникам акции 26 марта в Москве. Басманный суд арестовал до 12 июня Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых. Последний, по версии следствия, нанес полицейскому удар ногой в голову. Утверждается, что Косых и Кулий дали признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статьям 213 УК (хулиганство), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318. “Проводятся необходимые следственные действия и с другими фигурантами”, – отмечают в СКР.