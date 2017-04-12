Среда, 12 апреля 2017

Миллиардер Алишер Усманов подал в Люблинский райсуд Москвы иск о защите чести и достоинства к лидеру Партии прогресса Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Интерфакс.

Когда состоится первое заседание по делу, в пресс-службе суда не сообщили. В базе данных суда информации о назначении слушания нет.

О намерении судиться с Навальным и ФБК Усманов объявил во вторник. Поводом он назвал упоминание о себе в расследовании ФБК “Он вам не Димон” о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Как выяснил ФБК, несколько фондов, связанных с лицами из окружения Медведева, получали от бизнесмена деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду “Соцгоспроект”, наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев, компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам Усманов уверяет, что передача этого участка “Соцгоспроекту” была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что бизнесмен лжет. Как поясняет политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

В пресс-службе USM Holdings заявили, что участок площадью 12 гектаров в Успенском находился в собственности “Групп ист инвест”, с которой у “Соцгоспроекта” было соглашение о совместном освоении участка. По словам представителя “Групп ист инвест”, там планировалось возвести коттеджный поселок: эта фирма должна была предоставить землю, а фонд – обеспечить финансирование.

Усманов занимает третье место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 12,5 миллиарда долларов. В октябре 2016 года Усманов перестал быть налоговым резидентом России.