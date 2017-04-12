Среда, 12 апреля 2017

Президент США Дональд Трамп назвал отношения своей страны с Россией самыми плохими за все время. Как передает CNN, такое заявление американский лидер сделал в четверг на совместной пресс-конференции c генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Сейчас мы вообще не ладим с Россией. Возможно, у нас худшие отношения с Россией за все время”, – сказал Трамп.

Президент США также отметил важную роль Североатлантического альянса. “Я говорил, что НАТО устарел. Он больше не устарел”, – признал американский лидер.

Как отмечается, нынешние высказывания президента сильно разнятся с заявлениями, которые он делал во время предвыборной кампании. Тогда Трамп обещал улучшить отношения с Кремлем и заявлял о намерении сократить американские расходы на безопасность в Европе. В январе, незадолго до вступления в должность, он назвал НАТО “устаревшей организацией”.

В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Владимиром Путиным констатировал низкий уровень доверия между двумя странами.