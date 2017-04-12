Среда, 12 апреля 2017

Это было, когда мне было столько лет, сколько Навальному, кстати, ровно столько. Я тоже раньше думал, что самое правильное поведение такое: с разбегу ворота выбивать, там все крушить, орать. А потом, когда я немножко посмотрел, как это все происходит и чем это может обернуться… то я стал понимать, что здесь более важной является такая довольно большая, тяжелая работа… Вот, когда в мае была эта история, помните, в 12-м году, я же ходил на все это. И я поперся как раз на это майское событие со своим годовалым сыном на плечах… Бог меня миловал: я ноги унес раньше, чем началось винтилово-мочилово. Я бы там ребенка мог потерять, не приведи господи. Поэтому у меня сейчас приоритеты немножко, знаете, другие. Я в большие драки лезть не готов. Я человек пожилой, я не очень быстро бегаю, у меня маленькие дети, мне нужно еще лет двадцать прожить, на свободе желательно.

(Алексей Соломин.) А потом – можно.

Потом да.

Борис Надеждин, политик

Так как же эта таинственная душа примиряет в себе – думать одно, говорить другое, а делать третье?..

- Что я могу сделать один? (Если бы все, тогда и я.) – Не я, так другой. (И я лучше, я сделаю меньше зла.).. – Открытые протесты играют на руку сторонникам твердого курса в Политбюро и мешают “голубям” проводить либерализацию… – Протестовать по мелочам – только раскрывать себя. Нужно затаиться. Вот когда придет решающий момент, тогда да! – а пока замаскируемся. – Только не сейчас, сейчас самый неподходящий момент: жена рожает, дети болеют, сначала надо диссертацию защитить, сын в институт поступает… (И так далее – до конца жизни.).. – Надо спокойно сделать карьеру, проникнуть наверх и оттуда пытаться что-то изменить – снизу ничего не сделаешь. – Надо войти в доверие к советникам вождей, воспитывать их и поучать в тишине – только так можно повлиять на государственный курс. – Вы протестуйте, а я не буду – должен же кто-то остаться живым свидетелем.

Владимир Буковский. “И возвращается ветер…”