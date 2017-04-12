Среда, 12 апреля 2017

Государственному Эрмитажу запретили распространять сборники документов о продаже правительством СССР предметов искусства за границу и о музейных аукционах 1920-1930-х годов. Об этом сообщает старший научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, хранитель голландских, фламандских и немецких рисунков до 1800 года Алексей Ларионов.

В музее работала проверочная комиссия, “формально из Минкульта, но, говорят, там были преимущественно представители другого ведомства”, отмечает Ларионов. Эрмитажу предъявили претензии в публикации “секретных” документов.

“Речь идет о серии сборников на материалах архива Эрмитажа, посвященных, по большей части, музейным распродажам 1920-х – 1930-х годов. Если кто не в курсе – это восемь толстых томов с актами выдач экспонатов в “Антиквариат”, перепиской с государственными ведомствами, материалами по организации аукционов за границей и по переговорам о продаже шедевров музея (Эндрю) Меллону и (Галусту) Гюльбенкяну. Плюс отдельный том о распродаже коллекций Строгановского дворца, свод протоколов заседаний Совета Эрмитажа и том, посвященный памятникам, “перемещенным” после Второй мировой войны”, – пишет сотрудник музея.

Комиссия запретила продавать эти книги, которые распространялись только через киоски Эрмитажа, изъяла оставшиеся экземпляры. Отменена печать очередного тома с документами за 1932-33 годы. Сотрудникам запретили ссылаться на эти издания. Более того, изъяты соответствующие архивные дела, в том числе неопубликованные.

“Насколько я знаю, аналогичные спецоперации прошли, также, и в некоторых московских музеях, в частности, в ГМИИ им. Пушкина и Историческом музее. Там, говорят, доходило до вырезания и изъятия отдельных страниц из сброшюрованных дел”, – отмечает Ларионов.

По мнению сотрудника Эрмитажа, происходящее напоминает произведения Кафки и Оруэлла. “Можно сколько угодно изумляться: какой смысл заново засекречивать факты, давно ставшие общеизвестными? Что толку изымать из продажи книги, свободно продававшиеся годами, разошедшиеся по библиотекам, частично даже вывешенные в Интернете?” – пишет он.

В 1929-1934 годах советское правительство, испытывая недостаток в иностранной валюте для проведения индустриализации, проводило распродажи полотен эрмитажной коллекции. Почти 50 знаменитых шедевров, включая работы таких мастеров, как Ян ван Эйк, Тициан, Рембрандт и Рафаэль, были проданы за границу. Музей лишился части коллекции нидерландской и фламандской живописи, а также некоторых собраний, национализированных после революции. Кроме того, из Эрмитажа распродавали художественное серебро, бронзу, нумизматические коллекции, византийские эмали.

Первые сделки были проведены с основателем Iraq Petroleum Company Гюльбенкяном. Он купил 51 эрмитажный экспонат, сейчас находящийся в основанным им музее в Лиссабоне. Наиболее крупным покупателем стал американский банкир Мэллон. Он заплатил в общей сложности более 6,6 миллионов долларов за ряд картин, включая “Благовещение” Яна ван Эйка и “Мадонну Альба” Рафаэля. После смерти Мэллона картины вошли в собрание Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

О масштабах распродажи национального достояния и культурного наследия стало известно в 1990-х годах. Ряд материалов по этой теме можно скачать здесь. Искусствоведы оценили потери как “катастрофические”.