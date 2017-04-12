Среда, 12 апреля 2017

В Бахчисарае российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Об этом сообщают “15 минут”. Задержаны восемь человек.

С утра обыски прошли у Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. Граждан, которые пришли поддержать земляков, силовики из Росгвардии, в частности ОМОНа, избивали и задерживали. Одного из крымских татар забили дубинками до потери сознания; он госпитализирован. Кроме того, как написал на своей ФБ-странице местный житель Сервер Мустафаев, омоновцы прицельно нападали на людей в очках, нанося удары по лицу; одному человеку сломали очки прямо на лице.

Кроме того, добавил блогер, у дома Сейдамета Мустафаева силовики открывали огонь.

Между тем ДПС заблокировала дороги, помешав тем самым прибытию новых активистов.

Задержаны Шевкет и Мустафа Мустафаевы (сыновья Сейдамета Мустафаева, у которого прошел обыск), Эскендер Меметов (сын фигуранта третьего дела крымских мусульман Ремзи Меметова), отец и сын Мустафа и Шевкет Абдурамановы, Ремзи Зудиев. Кроме того, как передавал блогер Сейтумер Сейтумеров, уже по окончании обысков задержали Аметхана Умерова и Азиза Азизова. Умерова позже отпустили.

Как отмечалось, среди них есть люди, перенесшие инфаркт и операции на сердце.

Всех задержанных доставили в Бахчисарайский райотдел полиции. Интерфакс со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева передает, что на них сфабрикованы протоколы по статьям 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и 20.3 КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики).

Позже адвокат Джемиль Темишев сообщил, что всех задержанных отвезли в Бахчисарайский райсуд.

Суды по административным делам прошли в закрытом режиме. В здание пустили только адвокатов Эдема Семедляева и Лилию Гемеджи. Как выяснилось, Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву вменили демонстрацию эктремистской символики, остальным пятерым задержанным – нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Как сообщил адвокат Семедляев, Азизу Азизову и Мустафе Абдураманову назначили по семь суток административного ареста. Эскендер Меметов получил двое суток суток ареста, Ремзи Зудиев – трое суток. Шевкета Адбураманова оштрафовали на десять тысяч рублей. Сейдамет Мустафаеву дали двенадцать суток ареста, Мидату Муждабаеву – трое суток. Кроме того, на него составили второй административный протокол за “нарушение порядка проведения публичного мероприятия”, рассматривать второе дело будут в пятницу. Известно также, что к отцу и сыну Абдурамановым не допустили защитника.

В МВД по аннексированному Крыму обыски и задержания назвали “плановыми мероприятиями”, отметив, что они направлены на “выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации”.