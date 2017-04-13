Четверг, 13 апреля 2017

Всем известен такой упаковочный и укрывной материал, как полиэтиленовая пленка. В производстве и в быту она незаменима.

Область применения полиэтиленовой пленки

Благодаря ее функциональным свойствам, таким как универсальность и многофункциональность, пленки широко применяют в строительстве, а также упаковке продукции. Во всех магазинах сегодня можно увидеть множество упакованных в полиэтилен товаров.

Пищевая пленка защищает продукты от разного рода бактерий и микроорганизмов. С наступлением весны наибольший спрос приобретает парниковая пленка. На сайте http://avantpak-plenka.ru пленка полиэтиленовая представлена в широком ассортименте и для различных нужд.

Владельцы земельных участков используют пленку в качестве укрывного материала для теплиц. Пленка подразделяется на два вида. Она бывает прозрачная и темная. В сельском хозяйстве обычно используется прозрачная пленка. Она отлично подходит для постройки теплиц и парников. Темная пленка помогает прогреть землю, удерживая тепло.

К главным преимуществам полиэтилена можно отнести его недорогую стоимость. Материал экологически безопасный. Его можно без проблем повторно перерабатывать и использовать много количество раз.

Полиэтиленовая пленка в строительстве

Полиэтилен не пропускает пары и влагу. Он отличный паро- и гидроизоляционный материал. Пленки имеют массу преимуществ перед битумными гидроизоляционными материалами, поскольку являются гнилостойкими.

При покрытии свежеуложенного бетона полиэтиленовой пленкой улучшаются условия его затвердевания. Чтобы на фундамент не попадали грунтовые воды, используют пленку, толщина которой должна быть 0,080-0,100 мм. В строительстве также полиэтиленовой пленкой накрывают леса. Благодаря этому покрытию можно не прекращать наружные работы в ветреные, дождливые и холодные дни.

Пленка для теплиц и парников

С наступлением весны владельцы земельных участков задумываются о выращивании овощей в теплицах и на грядках, скорых сельскохозяйственных работах. Полиэтиленовая пленка в сельском хозяйстве нашла обширное применение.

Пленка практически прозрачная, ее используют при строительстве теплиц, вместо стекла. Для хорошей теплоизоляции теплицы пленкой нужно обшивать рамы с обеих сторон. Сегодня производители парниковые пленки предлагают в широком ассортименте. Пленку можно производить окрашенной в различные цвета. Но при насыщенной окраске ее прозрачность снижается.

Еть у этого материала и недостатки. Пленка быстро стареет и рвется. В строительных сооружениях материал нужно защищать от доступа грызунов. Сегодня на строительном рынке можно приобрести усовершенствованную пленку для теплиц и парников. Она обладает отличными качествами. Благодаря использованию ультрафиолетового стабилизатора пленка антистатическая и отлично удерживает тепло в конструкциях.