Вторник, 11 апреля 2017

Основатель USM Holdings Алишер Усманов передал землю и особняк фонду “Соцгоспроект” в обмен на другой участок для своей сестры. Об этом бизнесмен заявил в интервью газете “Ведомости”.

По словам Усманова, его сестра Гульбахор Бурханова после смерти родителей захотела жить поближе к нему. Глава фонда “Соцгоспроект” Илья Елисеев, близкий к премьеру Дмитрию Медведеву, рассказал бизнесмену о девелоперском проекте на границе с его участком. “Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом”, – отметил Усманов.

“Мы договорились. Фонд уступил мне огромный участок (12 га на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в “Соцгоспроект” участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно 50 миллионов долларов. Переданный мною участок в 4 га стоит около 15-20 млн долларов, и дом – еще 30 миллионов долларов. Так что баланс примерно 50 на 50″, – рассказал бизнесмен.

Усманов вновь отверг все обвинения главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в свой адрес и подтвердил, что подаст против него иск о защите чести и достоинства.

“Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, – это ложь. Он утверждает, что якобы я участвовал в приватизационных сделках и на этом сколотил свое состояние. В действительности все активы куплены на вторичном рынке. При этом я только как физическое лицо заплатил в России более 400 миллионов долларов налогов”, – сказал Усманов в интервью.

Между тем сам Навальный назвал утверждения Усманова ложью. Согласно официальным документам, Усманов купил прилегающие к его поместью земли у коммерческих компаний ООО “Лесной дом” и ООО “Группа Ист инвест”. Усадьбу в Знаменском, как и отмечалось в расследовании ФБК, Усманов фонду подарил. “И между этими двумя сделками нет ничего общего, кроме того, что обе они были совершены в 2010 году”, – отметил Навальный.

“Наглое вранье” Усманова политик назвал одной из причин выйти на антикоррупционную акцию 12 июня, которую анонсировал в среду.

Накануне Усманов заявил, что подаст иск о клевете в связи с расследованием ФБК о тайной недвижимости Медведева. “Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения – клевета, – сказал бизнесмен. – Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления”.

Навальный отреагировал на это заявление в своем твиттере: “О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я “преступник” и он подаст на меня “заявление в органы”".

По данным ФБК, опубликованным в начале марта, несколько благотворительных фондов, связанных с людьми из близкого окружения Медведева, получали от Усманова деньги и загородные усадьбы.

Усманов занимает третье место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 12,5 миллиарда долларов. В октябре 2016 года Усманов перестал быть налоговым резидентом России.