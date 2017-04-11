Вторник, 11 апреля 2017

В Басманном суде Москвы подтвердили арест бывшего замгендиректора по финансам и экономике Российской самолетостроительной корпорации “МиГ” Сергея Мамаева по делу о хищения ее имущества на 200 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Фигурантом этого дела был топ-менеджер “Роскосмоса” Владимир Евдокимов, убитый в следственном изоляторе.

Постановлением Басманного районного суда Москвы от 5 апреля в отношении Мамаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая”, – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Мамаеву инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Царева добавила, что в понедельник защита Мамаева обжаловала его арест, но дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

В среду газета “Коммерсант” сообщила об аресте Мамаева по делу в отношении Евдокимова. По данным издания, новый высокопоставленный фигурант в громком деле о махинациях с поставками оборудования РСК МиГ появился вскоре после гибели Евдокимова в столичном СИЗО-5 (“Водник”).

“В конце марта Сергея Мамаева, работавшего до 2015 года заместителем гендиректора по экономике и финансам РСК “МиГ”, следователь Главного следственного управления СКР несколько раз вызывал на допросы в качестве свидетеля. А 4 апреля после очередного следственного действия господину Мамаеву было объявлено, что он задержан в качестве подозреваемого в хищениях в особо крупном размере, совершенных организованной группой (часть 4 статьи 159 УК)”, – сообщило издание.

18 марта бывший исполнительный директор госкорпорации “Роскосмос” по контролю качества и надежности Евдокимов, арестованный по обвинению в многомиллионном мошенничестве, был найден мертвым в камере СИЗО “Водник”. На его теле Евдокимова были обнаружены колотые ранения. В связи с убийством в Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).

“Предварительно, в качестве основной версии гибели Владимира Евдокимова рассматривается его убийство лицами, опасавшимися возможного свидетельствования в отношении них по ряду эпизодов, не связанных с деятельностью ракетно-космической отрасли, к которым мог иметь отношение убитый и по которым он сотрудничал со следствием, – сообщилисточник, знакомый с ситуацией. – Недоброжелатели опасались, что Евдокимов может назвать их имена в ходе сотрудничества со следствием и раскрыть следствию их преступные схемы”.

Евдокимов обвинялся по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вменяемые топ-менеджеру “Роскосмоса” преступные эпизоды относятся к тому периоду, когда он не имел отношения к космической отрасли, а работал в авиационной промышленности. Как сообщали в СКР, Евдокимов и его сообщники “в 2007-2009 годах через ряд коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество РСК “МиГ” стоимостью не менее 200 миллионов рублей.

В этот период Евдокимов занимал должность заместителя директора департамента ОАО “Объединенная авиастроительная корпорация”. Вместе с ним по делу проходят бывшие руководители ОАО “Вертолетная сервисная компания” Аким Носков и Алексей Андреев, экс-директора ЗАО “Научно-технический центр” Александр Золин, а также некий Алексей Озеров.

В декабре Басманный суд Москвы санкционировал арест Евдокимова и Золина. Позднее Мосгорсуд признал заключение их под стражу законным. Озеров вместе с братом Носкова Егором, занимавшим пост замгендиректора ПАО “Туполев”, находится под стражей в рамках другого дела о хищении имущества РСК “МиГ”. Носков и Андреев скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.