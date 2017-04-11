Вторник, 11 апреля 2017

У экс-губернатора Кировской области Никиты Белых из-за заключения в следственном изоляторе обострился диабет, что привело к заболеванию мозга. Об этом заявил адвокат Андрей Грохотов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продление ареста экс-главы региона, сообщает Интерфакс.

“Нахождение в СИЗО, постоянное употребление лекарств негативно сказалось на состоянии его здоровья. Ему был поставлен диагноз – энцефалопатия второй степени, то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета”, – сказал адвокат. Грохотов просил апелляционную инстанцию отменить постановление о продлении Белых срока заключения под стражей и отпустить его под домашний арест, где будет возможно обеспечить его лечение и поддержание его здоровья.

Однако Мосгорсуд апелляцию отклонил и оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы от 22 марта, согласно которому Белых останется под арестом до 24 июня 2017 года.

Энцефалопатия – общее название для невоспалительных заболеваний головного мозга. Осложнения при диабете могут быть одной из причин ее развития. Лечение энцефалопатии носит длительный курсовой характер с учетом тяжести и стажа заболевания, а также возраста и сопутствующих болезней у пациента.

29 марта управление СКР по расследованию особо важных дел завершило следствие по делу о взяточничестве, возбужденному против Белых. Бывшему губернатору вменяются два эпизода, каждый из которых квалифицирован по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Как утверждается, в 2012-2016 годах ему передали деньги за помощь Нововятскому лыжному комбинату и фирме “Лесохозяйственная управляющая компания”, а также за попустительство при контроле правительством региона реализации инвестпроектов и ведения бизнеса.

Первоначально в деле был лишь второй по времени эпизод – взятка в сумме 400 тысяч евро. После того как 24 июня 2016 года Белых был задержан в московском баре, СКР заявил, что чиновника взяли с поличным при получении этих денег.

Другой эпизод – взятку 200 тысяч евро – Белых вменили лишь в марте. Адвокат Грохотов объяснил новое обвинение тем, что дело его подзащитного разваливается. Взяткодателем в этом эпизоде, добавил юрист, считается заключенный в СИЗО бизнесмен Эдуард Ларицкий, а деньги якобы были переданы “через кучу людей”, в частности некоего Сергея Щерчкова.

Белых содержится в столичном СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Вину он не признает, называя возбуждение дела против него провокацией. Некоторое время бывший чиновник держал в СИЗО голодовку протеста. В то же время он подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности “в связи с утратой доверия”. Как сообщал адвокат арестованного Михаил Прохоров, его подзащитный “с пониманием относится к необходимости данного шага”.