Вторник, 11 апреля 2017

В клинике Военно-Медицинской академии в Петербурге скончался еще один пострадавший при теракте в метро, находившийся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину. Имя умершего не уточняется.

Таким образом, общее количество жертв взрыва в вагоне метро 3 апреля достигло 15 человек, включая террориста-смертника. Им силовики называют 22-летнего уроженца Киргизии Акбарджона Джалилова, в 2011 году Джалилов получившего по упрощенной процедуре российское гражданство.

Между тем Владимир Путин в интервью международной телерадиокомпании “Мир” заявил, что прорабатывается процедура отмены решений о предоставлении гражданства примкнувших к террористическим организациям. “В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время”, – сказал президент.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля. 11 человек погибли на месте происшествия, еще трое скончались спустя несколько часов. Более 50 человек получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площади Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании в Москве и Петербурге восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сообщалось, что при задержании изъяты оружие и взрывчатка.

Джалилов родился и до 16 лет жил в киргизском городе Ош. Ни сам он, ни его родственники ни разу не попадали в поле зрения киргизских силовиков. Джалилов в основном жил в Петербурге, при этом регулярно бывал на родине. Последний раз Джалилов уехал из Оша в начале марта.

Во вторник стало известно, что в декабре Джалилова депортировали из Турции. По данным источников, он приехал в страну в ноябре 2015 года и не покидал ее вплоть до депортации, значительно превысив разрешенный срок пребывания. “Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство в Турции”, – рассказал источник РБК.