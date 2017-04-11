Вторник, 11 апреля 2017

Для меня действия Навального всегда были худшим примером того, что называется верхоглядством… Наши предприятия обеспечивают доход примерно 300 000 человек… Все получают достойную зарплату… я налоговый резидент России, все личные налоги я плачу здесь… А что создал Навальный? Кроме провокаций на голову молодых ребят, которые всегда фрондируют любой власти, даже если эта власть золотая? Что, кроме распространения заведомо ложной и непроверенной информации?.. Но не надо придавать Навальному слишком большое значение.

Алишер Усманов, бизнесмен

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

- Не в своем уме… пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится… Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет… Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит… И ничего он не хочет!.. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Антон Чехов. “Степь”