Вторник, 11 апреля 2017

Анатолий Бибилов, заступающий 19 апреля на пост “президента” Южной Осетии, назвал “стопроцентной” вероятность вхождения отделившегося грузинского региона в состав России. Об этом сообщает Би-Би-Си.

“Практически три года осталось до момента, когда мы сможем сказать, что 100 лет прошло со дня разделения осетинского народа, – заявил Бибилов радиостанции. – Нам надо сделать все для того, чтобы та историческая несправедливость, которая сегодня имеет место, – чтобы этого не было”.

“Все думают, что “республика Южная Осетия” – независимое государство, но, если глубже копнуть, мы видим это разделение этноса”, – добавил “избранный президент”.

Объединение же осетинского народа, продолжил он, может состояться “только в составе России, с воссоединением Северной и Южной Осетии”.

Бибилов также рассказал, что обсуждал вопрос вхождения грузинской территории в состав России во время недавнего визита в Москву. С кем именно велись переговоры, он не уточнил. Также “избранный президент” заметил, что “понимание – это одно, а политические процессы – другое”.

С инициативой референдума о “воссоединении с Северной Осетией” Бибилов выступил еще в январе 2014 года. Однако в июне того же года помощник Владимира Путина Владислав Сурков назвал эту инициативу “непроработанной и не согласованной с Россией”.

В марте 2015-го Путин и нынешний “президент” Южной Осетии Леонид Тибилов подписали договор о “союзничестве и интеграции”. Он, как сообщали в Кремле, предусматривает “формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности, свободное пересечение российско-югоосетинской границы, интеграцию таможенных органов, сотрудничество по линии органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства и социальную составляющую, в том числе вопросы пенсий” при “сохранении государственного суверенитета Южной Осетии”.

В апреле 2016 года Тибилов заявил о намерении образовать с Россией союзное государство. Такое решение, пояснил он, “освобождает Россию от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении”.

Между тем в следующем месяце Тибилов и Бибилов в совместном заявлении сообщили, что на нынешний год намечен референдум о вхождении грузинского региона в состав России.

В прошлом месяце Путин одобрил проект соглашения о порядке вхождения вооруженных формирований Южной Осетии в состав российской армии и поручил Минобороны провести переговоры и подписать документ. Соглашение предусматривает перевод югоосетинских боевиков в армию России с сохранением звания. При этом предполагается, что с ростом численности югоосетинских контрактников в России Цхинвали будет соответственно сокращать личный состав собственных вооруженных формирований.