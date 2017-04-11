Вторник, 11 апреля 2017

В Турции по делу о терроризме арестован 29-летний уроженец России Джамалали Гаджиев. Об этом сообщает Anadolu. Как можно заключить из публикации, решение об аресте вынес суд в городе Килис – столице одноименного приграничного ила.

Как утверждается, Гаджиев был задержан две недели назад у селения Инанлы, когда пытался проникнуть в Турцию через подкоп под бетонной стеной, построенной вдоль сирийской границы. При задержанном обнаружили 1,5 килограмма взрывчатки, две гранаты и пояс шахида.

На допросе Гаджиев рассказал, что два года назад примкнул к ИГ, однако в ходе недавних боев с Отрядами народной самообороны Сирийского Курдистана был ранен, после чего решил покинуть Сирию.

Уроженцу России предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации.

При этом турецкие силовики не исключают, что Гаджиев пытался проникнуть в их страну, чтобы совершить теракт.

В июне 2015 года в городе Килисе задержали 11 граждан России, намеревавшихся выехать в Сирию. В их числе была 19-летняя второкурсница философского факультета МГУ Варвара Караулова. Ее депортировали в Москву. СКР отказал в возбуждении дела против студентки, однако позже дело против открыла ФСБ. 22 декабря 2016 года коллегия Московского окружного военного суда под председательством Александра Абабкова приговорила Караулову к четырем с половиной годам общего режима по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). 22 марта 2017-го Верховный суд подтвердил этот приговор.

Сама Караулова вину не признала. Она настаивала, что в Сирию отправилась к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.