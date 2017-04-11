Вторник, 11 апреля 2017

Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?.. Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях… Ты сегодня говорил, господин Райкрофт (представитель Великобритании в ООН. – Ред.), не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!

Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя России в ООН

Обувщик Сметанин в 30-е годы был знаменит почти так же, как Стаханов или какой-нибудь там Кривонос. Это он кинул клич, поддержанный сперва массами трудящихся, а потом уже партией и правительством: “Ударники – в дипломатию!” (Наподобие знаменитого горьковского лозунга: “Ударники – в литературу!”) Самого Сметанина, в благодарность за почин, сразу назначили послом – то ли в Японию, то ли еще куда. Но ничего хорошего из этого его почина, кажется, не вышло. Во всяком случае, в мемуарах Риббентропа об одном таком “сметанинце”, отправленном послом в Германию, я прочел: “Этот новый русский посол очень талантливо притворяется идиотом. Но нас он не проведет”.

Бенедикт Сарнов. “Скуки не было”