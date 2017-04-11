Вторник, 11 апреля 2017

В окрестностях пгт Тюбе Кумторкалинского района Дагестана, в нескольких километрах к северо-западу от Махачкалы, убиты трое участников вооруженного подполья. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Как утверждается, во вторник в 21:25 на федеральной трассе “Кавказ” спецназовцы ФСБ и полиции попытались остановить для досмотра машину Chevrolet. Граждане, находившиеся в машине, открыли по силовикам огонь из автоматов. Спецназовцы начали ответную стрельбу и убили всех трех человек в Chevrolet; сама машина загорелась.

Среди силовиков, заявляет НАК, пострадавших нет.

Дагестанский главк СКР объявил, что по факту инцидента возбуждено дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору).

РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах региона передает, что один из трех убитых опознан. Как утверждается, это Ильяс Халилов. Собеседник агентства назвал его лидером махачкалинской группировки подполья.